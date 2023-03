Die U19-Fußballer des FC Memmingen haben bei der süddeutschen Hallenfußball-Meisterschaft der A-Junioren den zweiten Platz belegt. Als Endspiel-Teilnehmer hat sich der FCM-Nachwuchs nach der schwäbischen und bayerischen Meisterschaft damit laut einer Pressemitteilung für die deutschen Titelkämpfe qualifiziert, die am nächsten Samstag in der Sportschule Wedau in Duisburg ausgetragen werden.

Beim Futsal-Turnier im hessischen Stockstadt gab es im Auftaktspiel gegen den württembergischen Meister TuS Ergenzingen zunächst mit 0:8 eine ernüchternde Niederlage. Mit einem knappen 3:2 Erfolg über den hessischen Vizemeister FV Biebrich wurde jedoch das Halbfinal-erreicht (FCM-Tore: David Günes und 2 x Marvin Wahler). Erneut Günes und Samuel Barth sorgten beim 2:1 gegen den badischen Meister FC Nöttingen für den Final-Einzug. Hier wartete erneut der TuS Ergenzingen, der an diesem Tag für die Memminger eine Nummer zu groß war. Bei der 2:4 Niederlage kamen die FCM-Treffer Fabian Kljucevic und Simon Ammann zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

Deutsche Hallenmeisterschaft am 11. März in Duisburg

Mit dem Endspielgegner geht es nun am 11. März nach Duisburg, wo der HSC Hannover (norddeutscher Meister) und die JSG Horressen (Südwest-Meister) warten. In der anderen Gruppe treffen der SV Heide Paderborn (West-Meister), RSV Eintracht Stahnsdorf (Meister Nordost) und Ergenzingen aufeinander.

U19 am Sonntag gegen Schweinfurt erneut gefordert

Nach dem Turnier in Stockstadt trat die U19-Mannschaft des FC Memmingen tags darauf am Sonntagvormittag zum Bayernliga-Punktspiel beim FC Schweinfurt an, musste sich hier mit 1:3 geschlagen geben. Die Gastgeber schossen mit einem Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte einen 2:0 Pausen-Vorsprung heraus. Nach einem Platzverweis gegen Noah Kufner (61.) kam der FCM vier Minuten später durch Marvin Wahler per Strafstoß in Unterzahl noch einmal heran, aber in der Schlussphase sorgte Schweinfurt mit dem 3:1 für die Entscheidung.

FCM wünscht sich vom Fußballverband mehr Kostenbeteiligung

Weil beide Termine verbunden wurden, konnten die Reisekosten zwar minimiert werden, der Aufwand für Busfahrten und Übernachtungen lag aber laut dem 2. FCM-Vorsitzenden Kai-Uwe Marten bei rund 2.500 Euro. Lediglich die Verpflegung der Mannschaft am Turniertag musste nicht getragen werden „Der Erfolg ist uns das Geld wert, aber wir würden uns wünschen, dass sich der Fußballverband sich bei solchen Veranstaltungen an den Kosten beteiligen würde, zumal die Vereine bei diesen Turnieren Bayern auf Bundesebene repräsentieren“, so Marten. Der nächste Brocken steht mit der Teilnahme in Duisburg und einer 1.200-Kilometer-Tour an. Hier gibt es aber bereits gute Kunde. Für Duisburg übernimmt der Deutsche Fußballbund im Rahmen der Talentförderung sämtliche Reise- und Hotelkosten und kümmert sich auch direkt um die Schulbefreiungen für den Freitag für die weite Anreise.