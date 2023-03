Am Samstag Abend fand in der Memminger Elsbethenturnhalle in der Bezirksoberliga Herren das Spiel TV Memmingen - BG powered by BBA Leitershofen/Stadtbergen 3 statt. Die Memminger konnten das wichtige Spiel mit 79:68 für sich entscheiden.

Die besten Bilder zum Spiel