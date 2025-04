Nach Bayern-Aus: Würde Lisa Müller mit ihrem Thomas in die USA gehen?

Nun ist es also beschlossene Sache: Das Unvorstellbare ist eingetreten - der FC Bayern und Thomas Müller gehen ab Sommer getrennte Wege. Kaum gaben Spieler und Verein die Trennung bekannt, machten wilde Spekulationen um Müllers Zukunft die Runde.

Hartnäckig hält sich seither das Gerücht, Thomas Müller könnte einen Wechsel in die amerikanische Major League Soccer (MLS) forcieren. Er würde es damit seinem Kumpel Bastian Schweinsteiger gleich machen, der seine Karriere in Chicago ausklingen ließ.

Doch sollte der 35-Jährige sich tatsächlich für die MLS entscheiden, stellt sich die Frage: Würde seine Lisa ihn nach Amerika begleiten?

Möglicher Müller-Wechsel in die MLS - Würde Lisa mit in die USA gehen?

Wahrscheinlich ist dies nicht: Die Dressurreiterin ist durch ihren Sport an Deutschland gebunden. Sie betreibt außerdem gemeinsam mit Thomas ein eigenes Gestüt: Gut Wettlkam bei Otterfing. So ist auch der Weltmeister von 2014 in gewisser Weise an den Standort gebunden. Sollte er in die USA wechseln, wäre Lisa allein für die Versorgung der Pferde verantwortlich.

Doch wie sich das Paar entscheidet, ist noch völlig unklar. Die Müllers geben aktuell wenige Einblicke in ihre Beziehung preis und gaben bislang noch keine Stellungnahme zu den kursierenden Gerüchten ab.

Lisa Müller zog sich zuletzt zudem aus den Sozialen Medien zurück, um sich der „Hetzjagd“, welcher sie sich ausgesetzt fühlte, zu entziehen. Sie löschte alle Beiträge auf ihrem Instagram-Profil. Gegenüber RTL sagte sie kürzlich: „Ich bin kein Anhang und auch kein Handtäschchen von ihm.“

Würde Lisa Müller ihren Thomas bei einem Wechsel in die USA begleiten? Foto: Christian Charisius, dpa (Archiv)

Thomas Müller hat wohl einige Angebote aus der amerikanischen MLS

Wie die Bild berichtet, gibt es von Übersee bereits einige Angebote für Thomas Müller. So sollen der FC Cincinnati, der San Diego FC und der FC Dallas an dem 35-Jährigen interessiert sein.

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen soll Müller zudem bei einem Gespräch am Donnerstag angeboten haben, ihn bei einem möglichen Wechsel in die MLS zu unterstützen. Der Rekordmeister hat mit dem Los Angeles FC einen Partnerklub - und könnte Müller dorthin vermitteln.