Tot mit nur 6 Jahren! Bayern-Torwart Sven Ulreich trauert um seinen kleinen Sohn

Schicksalsschlag für FC Bayern-Torhüter Sven Ulreich und seine Frau Lisa. Der kleine Sohn des Paares ist tot. Wie Ulreich bei Instagram bekanntgab, sei der Sechsjährige einer Kranheit erlegen. „In tiefer Trauer möchten wir heute mitteilen, dass unser Sohn Len vor wenigen Wochen nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist“, hieß es in dem Posting.

Die Entscheidung, die traurige Nachricht öffentlich zu machen, sei ihnen nicht leicht gefallen, so Ulreich weiter. Aber es sei ein wichtiger Schritt, um in ihrem Umfeld und in der Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen. Nun wolle die Familie - Ulreichs haben noch eine Tochter - versuchen, ins Leben zurückzufinden.

Schicksalsschlag für Bayern-Keeper Ulreich und seine Frau

Auch der FC Bayern München drückte sein Beileid und Mitgefühl aus. «Der gesamte FC Bayern trauert mit euch und eurer Familie. Wir sind immer an eurer Seite», hieß es.

Sven Ulreich ist beim deutschen Fußball-Rekordmeister neben Jonas Urbig Ersatztorwart hinter Manuel Neuer. In der vergangenen Saison hatte er zeitweise aus persönlichen Gründen im Kader gefehlt. Seinen Vertrag in München verlängerte er gerade um ein weiteres Jahr.