Vergangenes Wochenende hat sich die deutsche Snow-Volleyball-Elite in Oberstaufen getroffen: Spannende Wettlämpfe bei den Deutschen Meisterschaften.

"Bei der 4. German Snow-Volleyball Championship am 4. und 5. März behauptete Oberstaufen seine Stellung als Hotspot des SnowVolleyballs in Deutschland", heißt es in einer Pressemitteilung der Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH. Hilfreich für die Wettbewerbe war sicherlich das langfristig angelegte Naturschnee-Depot und der wenige Tage zuvor gefallenen Neuschnee - Der Center Court im Oberstaufen PARK war "in einem Top Zustand", wie es heißt.

Sport und Spaß: Die Snow-Volleyball-Party in Oberstaufen

Jeweils acht Frauen- und Männer-Teams waren angetreten, um sich den Titel der Deutschen Meister im Snow-Volleyball 2023 zu sichern. Bei den Frauen setzten sich am Ende Nele Barber, Melanie Gernert, Jennifer Gernert-Scharmacher und Lydia Scherber gegen die starke Konkurrenz durch. Bei den Herren triumphierten Paul Becker Jonas Reinhardt, Georg Wolf und Peter Wolf. Erfolgreich war wohl auch das Rahmenprogramm: Mehrere hunderte Zuschauer feierten eine große Snow-Volleyball-Party mit DJ und Moderator. Oberstaufens Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff war begeistert: "Es freut mich, dass sich so viele Spieler auf das Abenteuer Schnee statt Halle oder Sand eingelassen haben. Die Stimmung sowohl auf dem Court als auch im Publikum war einfach super. Kurzum: eine rundum gelungenes Sport-Event, das hier auf die Beine gestellt wurde. Ich freue mich auf die beiden kommenden Jahre, in denen wir die Veranstaltung gemeinsam weiterentwickeln und Snow-Volleyball als Trendsport noch bekannter machen werden."

Jeder Punkt hart umkämpft: Die Teams lieferten sich bei der 4. GermanSnow-Volleyball Championship in Oberstaufen spannende Matches auf Augenhöhe. Pierre Schmitt, Agentur feedback

Verbandspräsident: "riesiges Spektakel - fair und mit viel Spaß"

Auch Klaus Drauschke, Präsident des Bayerischen Volleyball-Verbandes, lobte das Event in Oberstaufen: "Volleyball ist ein Lebensgefühl, egal ob in der Halle, auf Sand oder im Schnee. Das haben wir dieses Wochenende wieder gesehen. Es war grandios." Er sei stolz auf alle Volleyballer, "die an diesem Wochenende ein riesiges Spektakel gezeigt haben, fair und mit viel Spaß – so soll Volleyball sein."