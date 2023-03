Mehr als 600 Fans des Wintersports haben am Dienstagabend die Oberstdorfer Athleten nach ihrer Rückkehr aus Planica in die Heimat gefeiert.

Laut und euphorisch ging es am Dienstagabend in Oberstdorf zu. Über 600 Menschen kamen in den Abendstunden in die Skisprung-Arena am Schattenberg. Der Grund: Die Rückkehr der zehn Oberstdorfer Athleten, die an der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica teilgenommen hatten.

Fans feiern erfolgreiche Athleten der nordischen Ski-WM in Oberstdorf

Und das sehr erfolgreich. Denn die Oberstdorfer WM-Teilnehmer brachten insgesamt 13 Medaillen von der Wintersport-Veranstaltung mit. Damit war die WM in Planica die bisher erfolgreichste WM jemals für den Skiclub Oberstdorf (SCO). Zuschauer, Skiclub-Vorsitzende und die Athleten selbst strahlten deshalb am Dienstagabend um die Wette. In Interviews berichteten die WM-Teilnehmer von ihren persönlichen Erfahrungen bei der WM. Besonders gefeirt wurden natürlich Skispringerin Katharina Althaus, die gleich vier Medaillen mitbrachte und damit auch die erfolgreichste Athletin der WM war, und Skispringer Karl Geiger, der zwei Medaillen um den Hals trug.

Die erfolgreichen Oberstdorfer Teilnehmer der nordischen Ski-WM in Planica. Ralf Lienert

Auflistung der Oberstorfer WM-Athleten und ihrer Medaillen

Skispringerin Katharina Althaus: Als erfolgreichste Athletin der WM gewann sie drei goldene Medaillen auf der Normalschanze (Einzel, Frauen-,Mixedteam) und einmal Bronze im Einzel von der Großschanze. Skispringer Karl Geiger: Er gewann einmal Gold im Mixed und einmal Bronze auf der Normalschanze. Kombinierer Julian Schmid: Mit drei silbernen Medaillen im Einzel auf der Normalschanze, im Mixed-Team und in der Männer-Staffel von der Großschanze feierten die Fans ihn zurecht. Kombinierer Vinzenz Geiger: Geiger gewann zweimal Silber. Im im Mixed-Team und in der Männerstaffel auf der Großschanze. Kombinierer Johannes Rydzek: Auch er bekam die silberne Medaille mit der Männerstaffel auf der Großschanze. Langläuferin Laura Gimmler: Sie holte Silber mit der Frauen-Staffel. Langläuferin Coletta Rydzek Langläuferin Sophie Krehl Skispringer Philipp Raimund Skicrosserin Johanna Holzmann

