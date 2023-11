Einen erfolgreichen Wettkampftag hatten Jonah Grillinger (12) und Domenik Canci (14) vom 1. Kemptener Karate Dojo im TV Kempten bei den Burgkirchen Open am vergangenen Wochenende.

Grillinger mit Titel und zweimal Silber

Grillinger erkämpfte sich im Kumite (Freikampf) in der U14 den Titel in der offenen Gewichtsklasse. Zudem gewann er jeweils noch Silber in der Klasse bis 44 kg und mit dem Kumite Team des Karate-Bezirks Schwaben.

Canci mit zweimal Gold

Canci kehrte mit zwei Goldmedaillen zurück. Er triumphierte im Kumite in der Klasse U16/-52kg und holte einen weiteren Titel im Kata (Scheinkampf) Einzel U16. Für ihn war es eine super Generalprobe für die Deutsche Meisterschaft am kommenden Samstag.