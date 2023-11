Mit einem knappen 2:3-Erfolg über den EC Peiting kehren die Memminger Indians am Freitagabend in die Maustadt zurück. Der ECDC sichert sich nach erfolgreicher Aufholjagd weitere wichtige Punkte. Am Sonntag kommt nun der Spitzenreiter aus Weiden an den Hühnerberg.

Indians liegen erstmal hinten

Ein über sehr weite Strecken gutes Auswärtsspiel beschert den Indians drei äußerst wichtige Punkte. Bereits zu Beginn kamen die Memminger gut in die Partie, scheiterten aber wiederholt an ihrer eigenen Chancenverwertung. Die Hausherren machten es besser und gingen gleich mit der ersten Überzahlsituation in Führung. Glück für die Indians, dass Matej Pekr kurze Zeit später eine Unaufmerksamkeit von Peitings Torhüter Fiedler zum verdienten Ausgleich ausnutzen konnte. Doch damit noch nicht genug. Czogallik fälschte einen Schuss von der blauen Linie noch vor der Pause so entscheidend ab, dass Leon Meder im Memminger Tor machtlos war und die Indians das 1:2 hinnehmen mussten. Auch im zweiten Abschnitt taten sich die Memminger mit dem Toreschießen schwer. Trotz erneut mehr Schüssen auf das Gehäuse des ECP brauchte es ein Powerplay kurz vor Drittelende, um den Ausgleich zu erzielen. Denis Fominych netzte aus dem Slot ein.

Spannendes letztes Drittel

Es war angerichtet für ein spannendes letztes Drittel. Die Indianer erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten, doch Konrad Fiedler im Tor der Gastgeber lief zu Höchstform auf. Erst dreieinhalb Minuten vor dem Ende war es Valentin Busch, der die Indians und den mitgereisten Anhang erlöste und die erstmalige Führung erzielte. Nachdem bei einem Schussversuch seines Mitspielers der Schläger brach, landete der Puck vor dem freistehenden Angreifer, der das Spielgerät aus kurzer Entfernung ins Tor hämmerte. Was nun folgte war ein letzter Sturmlauf des Heimteams, den die Memminger aber erfolgreich abwehren konnten. Mit großem Elan warfen sich die Rot-Weißen in die letzten Schüsse und blockten diese mehrmals erfolgreich, ehe die Zeit ablief und der Gewinn der wichtigen Punkte feststand.

Die Indians sicherten mit dem Auswärtserfolg ihren Platz unter den ersten vier Teams der Liga und konnten die ärgsten Verfolger erst einmal etwas abschütteln. Am Sonntag kommt es nun zum Spitzenspiel am Hühnerberg. Ab 18 Uhr empfängt der ECDC dann den Spitzenreiter und Meisterschaftsfavoriten aus Weiden.