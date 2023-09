Die lange Rennsaison neigt sich langsam dem Ende zu und eines der letzten Rennen war das Sandbahnrennen in Haunstetten bei Augsburg. Für den Tettnanger Imanuel Schramm eine weitere Möglichkeit, seine tolle Saison mit einem weiteren Platz auf dem Podium zu bestätigen. Da Stammbeifahrerin Nadin Löffler passen musste, nahm Herman Bacher wieder im Gespann von Schramm platz.

Die Vorläufe wurden klar von den Gespannteams Schramm/Bacher und den Geschwistern Manuel und Melanie Meier dominiert. MSC Melsungen-Clubfahrer Schramm konnte zwei Vorläufe gewinnen und wurde zweimal Zweiter. Mit 10 Vorlaufpunkten war der Einzug ins Tagesfinale souverän geschafft. Das Gespannteam Meier/Meier konnte in den Vorläufen Schramm/Bacher gleich zweimal besiegen und holte insgesamt sogar 11 Vorlaufpunkte. Damit zogen sie als punktbestes Gespann ins Finale ein.

Mit nur einem Punkt Rückstand hatte Immel Schramm, wie er von seinen Fans genannt wird, noch alle Chancen auf den Gesamtsieg, musste er im Finale nur vor Manuel Meier ins Ziel kommen. Im Finale zeigte der Tettnanger einmal mehr, wie Nervenstark er ist. Mit tollem Start schoss das Duo als erstes in die Kurve und zog auf der schnellsten Linie unaufhaltsam seine Kreise. Da konnte die Konkurrenz nicht mehr mithalten und Schramm/Bacher gewannen souverän den letzten Lauf des Tages. In der Endabrechnung reichte dies zum Gesamtsieg. Das Gespannteam Meier/Meier wurde im Finale Dritter, was in der Gesamtwertung den Zweiten Platz bedeutete. Auf dem dritten Rang landete San Milan/Zapf vom MSC Berghaupten.

"Wir mussten heute hart kämpfen, da ein überholen auf der Bahn nur schwer möglich war. Meier/Meier haben uns vom ersten Lauf an gefordert. Im Finale haben wir am Start alles riskiert und es ist aufgegangen", so ein überglücklicher Imanuel Schramm nach dem Rennen.