Handball Landesliga Männer: TSV Herrsching gewinnt beim TSV Ottobeuren

In der Handball-Landesliga Süd der Männer war am Samstagabend beim TSV Ottobeuren der TSV Herrsching zu Gast. Die Gäste nahmen die Punkte mit nach Hause.

Die Heimelf hatte zu viele Chancen ausgelassen. Sie lagen zwar die meiste Zeit in Führung, konnten aber in den letzten Minuten den Vorsprung nicht halten und verloren das Spiel mit 30:32 Toren (14:14). Wenn der Torwart überwunden war, kam leider zu oft der Schuss an den Pfosten. Die Torschützen für die Gelbschwarzen: David Willert (7 Tore), Jakob Mayer (6), Lukas Haug (5), Asim Kapic (4), Marcel Heil (4, davon 2 Siebenmeter), Fabian Nägele (3) und Sebastian Grabher (1) . Der Einsatz stimmte bei den Ottobeurern, aber sie hatten zu wenig Geduld ihre Angriffe erfolgreich abzuschließen. Der Endstand: 30:32.