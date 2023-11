Am Dienstag (21. November) steht die Partie "Österreich gegen Deutschland" an. Hier könnt ihr das Spiel live im TV und Internet ansehen.

Nach der Niederlage der Deutschen Nationalmannschaft am Samstag (18.11.) gegen die Türkei geht es am Dienstag, 21. November 2023 gegen Österreich. Der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht damit ein weiterer wichtiger Test bevor.

"Österreich gegen Deutschland" - Wichtiger Gradmesser vor der EM 2024 für Nagelsmann

Die ÖFB-Auswahl um David Alaba und Konrad Laimer blickt dabei auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Die Qualifikation für die EM 2024 haben die Österreicher in der Tasche und zuletzt gab es einen 2:0-Auswärtssieg gegen Estland, bei dem auch der FC Bayern-Star Laimer einen Treffer beisteuern konnte.

Die Deutsche Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann dagegen ist weiterhin auf der Suche nach einer schlagkräftigen Mannschaft für die Heim-EM im kommenden Jahr in Deutschland. Zuletzt mussten sich die DFB-Elf im Heimspiel gegen die Türkei mit 2:3 geschlagen geben. Sorge bereitet dabei weiterhin besonders die fehleranfällige Defensive der deutschen Mannschaft - auch wenn Nagelsmann seinem Team ein "gutes Emotionsniveau" bescheinigt hatte. Aber: Emotionen allein verhindern selten Tore. Die Bilanz seit dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM in Katar belegt das Problem: Von den letzten zehn Spielen gewann die DFB-Auswahl gerade mal drei Spiele. Dagegen stehen fünf Niederlagen und zwei Unentschieden. Das Testspiel gegen Österreich wird damit zu einem wichtigen Gradmesser vor der Heim-EM 2024.

Traditionsduell: Deutschland mit guter Bilanz gegen Österreich

Die Begegnung Österreich gegen Deutschland hat Tradition. Beide Teams trafen bislang immerhin 46. Mal aufeinander. Für die Österreicher ist der Nachbar damit der zweitliebste Gegner - nur gegen Ungarn bestritt das ÖFB-Team mehr Spiele. Die bisherige Bilanz fällt dabei zugunsten der deutschen Mannschaft aus. 26 Siege konnte der DFB gegen Österreich bislang verbuchen - zehn Siege dagegen gelangen dem ÖFB gegen Deutschland. Darunter befindet sich auch die Niederlage von Cordoba bei der Weltmeisterschaft 1978. Damals gelang den ausgeschiedenen Österreichern ein 3:2-Sieg gegen den amtierenden Weltmeister Deutschland. Das Ergebnis: Deutschland musste die Heimreise antreten. Für die Partie "Österreich - Deutschland" am Dienstag sind diese Zahlen allerdings unwichtig. Klar ist: Deutschland gilt nicht als sicherer Favorit.

Auch interessant für dich: Vergleich zur WM 2006

Lahm: EM 2024 soll Zusammenhalt in Gesellschaft schüren

Wo findet das Spiel "Österreich - Deutschland" am Dienstag statt?

Das Fußball-Testspiel "Österreich - Deutschland" findet am Dienstag im Ernst-Happel-Stadion in Wien statt. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. In dem 1931 eröffneten Stadion können am Dienstag 50.865 Zuschauer das Spiel live und hautnah erleben. Julian Nagelsmann und sein Team erwartet dabei ein volles Haus. Die Begegnung ist komplett ausverkauft.

TV und Stream: Wo kann ich das Länderspiel "Österreich - Deutschland" sehen?

Wer das Spiel zwischen Österreich und Deutschland dennoch sehen möchte, der muss das via Internet oder im TV tun. Im Gegensatz zum Spiel "Deutschland - Türkei" wird die Partie in Wien allerdings wieder im öffentlichen-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein. "Österreich-Deutschland" läuft am Dienstag, 21.11.2023 im ZDF. Moderator ist Jochen Breyer, der von Experte Per Mertesacker unterstützt wird. Kommentator wird Oliver Schmidt sein.

Wer das Spiel via Internet sehen möchte, der wird ebenfalls bei ZDF fündig. Das Spiel ist in der ZDF-Mediathek oder über die App zu sehen. Die Übertragung des Fussball-Länderspiels in Wien beginnt um 20:15 Uhr. In Österreich wird das Spiel am morgigen Dienstag bei ORF 1 zusehen sein. Dort beginnt die Berichterstattung ebenfalls um 20:15 Uhr.