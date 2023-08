Wieder ist es nach einem Fußballspiel zu einer Gewalttat gekommen. Tatort war diesmal die bayerische Landeshauptstadt München. Die Täter sollen Löwen-Fans sein.

Am Dienstagabend gab es in München eine Massenschlägerei zwischen Fans des TSV 1860 München und des VfB Lübeck. Laut einem Bericht der Polizei in der Landeshauptstadt wurden dabei zwei Männer verletzt.

TSV 1860 München gegen VfB Lübeck: Fan-Massenschlägerei nach Spielende an Münchner Tankstelle

Nach dem Ende der Drittligapartie zwischen dem TSV 1860 München und dem VfB Lübeck um etwa 20:45 Uhr sei die Abwanderung der Fans zunächst friedlich verlaufen. Gegen 22 Uhr musste die Polizei dann aber zu einer Tankstelle in der Nähe der Martin-Luther-Straße ausrücken. Dort prügelten sich Fans beider Mannschaften.

Vermummte Löwen-Fans greifen VfB-Lübeck-Anhänger an

Laut der Polizei hatte eine Gruppe Löwen-Fans an der Tankstelle gemeinsam gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt liefen insgesamt neun Anhänger des VfB Lübeck an der Tankstelle vorbei und wurden plötzlich von drei vermummten Fans des TSV 1860 angegriffen. Anschließend entwickelte sich dann die Massenschlägerei mit rund 30 Beteiligten.

VfB Lübeck: Zwei Fans nach Gewaltattacke ins Krankenhaus gebracht

Bei der Schlägerei wurden zwei Lübeck-Fans verletzt. Die 66 und 50 Jahre alten Männer mussten im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei vermummten Angreifer konnten nach der Tat flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auch interessant für dich: Alles zum Programm, Tickets und Parkplätzen

Der TSV 1860 München kommt am Sonntag zum Testspiel nach Memmingen

Dritte Liga: München verliert gegen Lübeck

Die Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem VfB Lübeck am dritten Spieltag endete mit einem 2:1-Sieg der Gäste. Bereits in der 11. Spielminute hatte Julian Guttau den Führungstreffer für die Münchner Löwen erzielt. Mit einem Eigentor brachte Fabian Greillinger dann den VfB Lübeck wieder ins Spiel. Den Siegtreffer für den VfB besorgte letztlich Tarik Gözüsirin in der 31. Spielminute. Derzeit rangieren die Löwen auf dem dritten Tabellenplatz, Lübeck liegt auf Platz fünf.