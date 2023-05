Fußball Bezirksliga Schwaben Süd: Am Samstag hatte der SV Egg an der Günz, in der Günztal Arena, den SV Cosmos Aystetten zu Gast. In diesem Spitzenspiel der Bezirksliga Schwaben Süd ging es für den SV Egg an der Günz darum, den 2. Tabellenplatz zu verteidigen.

Die Gäste aus Aystetten waren von Anfang an im Spiel. In der 16. Minute gingen sie durch ein Tor von Maximilian Heckel in Führung. Das war auch der Halbzeitstand. Die Egger drängten im zweiten Abschnitt auf den Ausgleich. Doch stattdessen erhöhten die Gäste in 79. Minute auf 2:0. Für den SV Egg reichte es nur noch zu einem Anschlusstreffer in der 87. Minute durch Jonas Walter. Durch den Sieg zog der SV Cosmos Aystetten in der Tabelle am SV Egg an der Günz vorbei.