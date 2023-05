Der FC Bayern wird eher unerwartet deutscher Meister - und feuert seine halbe Chefetage. "Wie eine schlechte Serie" heißt es in den Pressestimmen. Der Überblick.

Der FC Bayern wird wieder einmal deutscher Meister, der BVB versagt in letzter Sekunde. Doch noch mehr für Schlagzeilen sorgt, was dann folgt: Die Bayern feuern Sportchef Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn. Hier Reaktionen und Pressestimmen.

"Natürlich kann man sowohl das Aus von Kahn als auch das Ende von Salihamidzic inhaltlich rechtfertigen. Die Bilanz beider ist nicht gut genug. Dennoch wäre es wohl fairer gewesen, eine Gesamtanalyse erst nach Saisonende zu ziehen. So war es ja eigentlich auch angekündigt." Welt

"Das Bayern-Chaos ist perfekt." Bild

"Rückkehr der Dusel-Bayern: Jamal Musiala sticht BVB ins Herz. Was war das für ein Drama zum Abschluss der Bundesliga: Der FC Bayern München sichert sich durch einen so späten wie wackligen Erfolg beim 1. FC Köln den elften Bundesliga-Titel in Serie - und macht wieder einen Ruhr-Klub zum "Meister der Herzen"." BR

"Neben dem unpassenden Zeitpunkt war auch die Art und Weise nicht wirklich Bayern-like. Sofern Oliver Kahns schwerer Vorwurf, der Verein habe ihm die Reise zum Saisonfinale in Köln verboten, zutreffend ist, kann man Dietmar Hamann kaum widersprechen. Dieser nannte das Verhalten seines Ex-Klubs "unwürdig" und "an Respektlosigkeit nicht zu überbieten". RAN

Pressestimmen zum FC Bayern und der Meisterschaft: "Was war das für ein Drama"

"Erst das Wunder, dann der Kollaps. Der FC Bayern wird durch ein Tor kurz vor Schluss deutscher Meister - und zerbröselt mit Schlusspfiff innenpolitisch. Das gab es in der sehr langen Vereinschronik noch nie." Süddeutsche

"Wenn Bayern München also diese Saison analysieren wird, sollten die Verantwortlichen erst in zweiter Linie auf den Sturm oder das Mittelfeld schauen, und davor: auf sich selbst, auf Vorstand und Aufsichtsrat. (...) Kahn und Salihamidzic abzusetzen allein wird den Rekordmeister aber nicht wieder zu alten Dominanz verhelfen. Er muss sich fragen, was er eigentlich für ein Klub sein will. Und dann kommt es darauf an, diesmal geeignetes Führungspersonal zu finden. Sonst geht der Negativtrend weiter." Spiegel

"Das Bild, das der doch eigentlich so ruhmreiche FC Bayern nun am Samstag abgegeben hat, ist ein Spiegelbild einer irrwitzigen, unruhigen Saison, die es so in der Vereinsgeschichte noch nicht gegeben hat – Meistertitel hin oder her." t-online

"Nur Minuten nach dem Titelgewinn macht die Nachricht die Runde, dass der FC Bayern München Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic entlässt. Die Geschehnisse um diese Entscheidung sind wie aus einer schlechten Serie." Sportschau