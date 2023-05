Der FC Bayern verliert gegen Leipzig und könnte die Meisterschaft verspielt haben. Hier Pressestimmen und Reaktionen.

Pressestimmen zum Spiel FC Bayern - RB Leipzig: Der FC Bayern verliert am Samstag 3:1 und könnte damit auch das knappe Rennen um die Meisterschaft gegen den BVB (Wer zeigt FC Augsburg-BVB heute live im TV?) verlieren. "Das ist nicht der FC Bayern, den man kennt und fürchtet", heißt es in den Pressestimmen. Hier der Überblick mit Stimmen und Reaktionen.

"Der FC Bayern hat die Meisterschaft in diesem Jahr nicht verdient." Sportbuzzer

"Ein Debakel für den FC Bayern. (...) Und wenn Borussia Dortmund am Sonntag in Augsburg siegen und Erster werden sollte, sieht es sehr danach aus, dass für den größten deutschen Fußballklub an diesem Abend mehr schiefgegangen ist als nur ein Spiel." FAZ

"Bayern-Horror! Durch die Pleite droht den Bayern die erste titellose Saison seit 2012. Und die damit verbundene Voll-Katastrophe für die Bosse Oliver Kahn (53) und Hasan Salihamidzic (46)." Bild

"Ein Spiel wie die gesamte Saison: Der FC Bayern zeigt seine inzwischen gewohnten Schwächen, verliert gegen Leipzig 1:3 und ermöglicht dem BVB eine weitere Chance." Zeit

Auch interessant für dich: Bundesliga heute

Wer zeigt FCA-BVB heute live im TV und als Stream?

"Es ist eine uralte Weisheit in der Bundesliga: Wenn es drauf ankommt, sind die Bayern da. Nun kam es in dieser Saison schon einige Mal drauf an, aber die Bayern waren nur selten da. Dass die Bayern nach Führung kaum zu schlagen sind, ist eigentlich eine ebenso verlässliche Aussage. Eigentlich. Denn in dieser Saison sind die Bayern auch mit einem oder zwei Toren Vorsprung anfällig." Eurosport

"Das große Entsetzen beim FC Bayern" ZDF

Pressestimmen: FC Bayern zeigt seine inzwischen gewohnten Schwächen

"Ist die Meisterschaft verspielt? Leipzig düpiert Bayern nach Rückstand" kicker

"Die Bayern spielten so gehemmt, als sei die Verhinderung eines Konters ihr letzter verbliebener Lebensinhalt. Und dann brachen sie genau wegen eines Spielzugs, den sie verhindern wollten, in sich zusammen." Süddeutsche

"Ein Schock, ein Tor, die Bayern: Zehn Jahre in Folge wurde der FC Bayern Meister. Diesmal könnte sich das wirklich (!) ändern. Gegen Leipzig brachen die Münchner nach Führung ein, jetzt bleibt ihnen bloß das Hoffen auf die Schwäche des BVB." Spiegel

"Der FC Bayern droht auch den letzten möglichen Titel dieser Saison zu verspielen. Die Verantwortlichen scheinen nicht zu wissen, was sie mit der Situation anfangen sollen." t-online