Deutschland verliert im Testspiel gegen Polen 0:1 - es ist die nächste Pleite der DFB-Elf. Entsprechend frustriert sind die Pressestimmen. "Wer hat eigentlich noch Lust auf die EM 2024?", heißt es heute etwa. Hier die Pressestimmen und Reaktionen zum Spiel Deutschland-Polen.

"Offensiv harmlos, defensiv wacklig: Die deutsche Fußball-Nationalelf bleibt beim 0:1 in Polen wieder vieles schuldig. Ein Jahr vor Beginn der Heim-EM steigt der Druck vor dem Spiel gegen Kolumbien." FAZ

"Der deutsche Fußball hätte beides, eine selbstbewusste Nationalelf und Vorfreude im eigenen Land, bitter nötig. Er ist seit dem Abend von Warschau noch ein Stückchen weiter davon entfernt." kicker

"Wer hat eigentlich noch Lust auf die EM 2024? Beim 0:1 in Polen gibt's die nächste Portion Frust. Bundestrainer Hansi Flick (58) experimentiert nach der Ukraine-Offenbarung (in letzter Sekunde noch ein 3:3 geholt) weiter. Von einem Mannschaftsgerüst ist weiter nichts zu sehen." Bild

"Schon wieder ein Misserfolg, schon wieder eine dürftige Leistung. Deutschland geht in Polen baden und Flick fehlen die Antworten." Spox

"Die DFB-Auswahl ist einfach nicht gut genug. Es ist fast schon zu spät, um eine ordentliche EM zu spielen. Deswegen kann es nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Nicht wieder in der Vorrunde ausscheiden wäre ein realistisches Ziel. Wir sollten die deutsche Mannschaft deshalb bei diesem Event einfach als ein Team unter vielen sehen - als Beiwerk und nicht als Hauptact." ZDF

Pressestimmen zu Deutschland-Polen: Flick fehlen die Antworten

"Bis in die letzte Sekunde der Nachspielzeit versuchten die deutschen Spieler ihr Glück zu zwingen, am verzweifelten Bemühen fehlte es wirklich nicht. Aber der Ball fand nicht ins Tor, stets stand der polnische Torhüter Wojciech Szczesny im Weg. Einziger Trost: Es war nur ein Test, vielleicht sogar ein lehrreicher. Kein Zähler in keiner Tabelle ist dabei verloren gegangen." Süddeutsche

"Die komplett durchgewürfelte Elf tat sich schwer gegen kompakte Polen und konnte kaum bis wenig Eigenwerbung betreiben." Sky

"Die erhoffte Wiedergutmachung für das enttäuschende 3:3 gegen die Ukraine vom Montag misslingt. Der Negativ-Trend unter Bundestrainer Hansi Flick setzt sich fort: In den vergangenen 15 Länderspielen hat das DFB-Team zehn Mal nicht gewonnen." Focus

"Nächste Ernüchterung für Deutschland auf dem Weg zur Heim-EM" Welt