Die U21-Fußballer des FC Memmingen fanden beim Landesliga-Heimauftritt gegen den SC Olching nicht zu ihrem gewohnten Spiel und unterlagen mit 0:2 (0:1). Damit wurde der dritte Sieg in Folge verpasst.

Bereits nach zwei Minuten lief die Mannschaft von FCM-Trainer Besim Miroci einem Rückstand hinterher. Ferenc Ambrus köpfte eine Flanke unhaltbar ein. Danach ergaben sich zwar einige Halbchancen durch Luka Arslan, Maximilian Dolinski und Qazim Prushi, als kaltschnäuziger erwiesen sich aber die Gäste. Praktisch mit der zweiten Chance gelang erneut Ambrus der zweite Treffer, dem allerdings ein schwerer Abwehrfehler vorausging (32. Minute).

Junge Mannschaft zu unerfahren?

Olching stand in der zweiten Halbzeit tief, verpasste die finale Entscheidung als abermals Ambrus mit einem Alleingang an Memmingens Torhüter Niklas Schröder scheiterte (69.). Die einzige Großchance auf der anderen Seite hatte Prushi, die wiederum Olchings Keeper Michael Loroff Klasse parierte. Für Miroci war die Niederlage der Unerfahrenheit seiner jungen Truppe (Durchschnittsalter 19,5 Jahre) geschuldet: "In der zweiten Halbzeit haben wir die Ruhe, die man gegen so einen defensiven Gegner braucht, vermissen lassen."