Nach dem Aus beim FC Bayern München hat Julian Nagelsmann seiner Heimat Landsberg einen Besuch abgestattet. Drei Buben trafen ihn zufällig beim Sportzentrum und kickten eine Runde mit dem ehemaligen Bayern-Trainer.

Benjamin, Dennis und Benno konnten ihr Glück kaum fassen: Als sie im Sportzentrum in Landsberg kickten, stand da auf einmal Julian Nagelsmann. Seine Entlassung beim FC Bayern wenige Tage zuvor hatte für Schlagzeilen gesorgt. Gegenüber den drei Nachwuchs-Fußballern zeigte sich Nagelsmann, der aus Issing stammt, ganz locker.

Nagelsmann besucht mit Familie Sportzentrum

"Zuerst konnten wir es gar nicht glauben", erzählt der elfjährige Benjamin Blässing. "Wir treffen uns ab und zu am Sportzentrum zum Kicken und diesmal hatten wir richtig Glück." Zum selben Zeitpunkt war nämlich auch Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit seiner Familie auf dem Gelände. "Zuerst haben wir ein bisschen zugesehen", berichtet Benjamin, denn "wir haben uns erst nicht getraut, ihn anzusprechen". Doch dann nahmen die drei Jungs ihren ganzen Mut zusammen. Wie Nagelsmann auf die drei reagiert hat und ob sie auch über seine Entlassung beim FC Bayern gesprochen haben, lest ihr in einem ausführlichen Artikel bei allgaeuer-zeitung.de.