Der Allgäuer Fußballprofi Kevin Volland kehrt wohl in die Bundesliga zurück. In der nächsten Saison geht der Marktoberdorfer für Union Berlin auf Torejagd.

Nach einer starken Bundesliga-Saison 2022/2023 hat sich Union mit einem vierten Tabellenplatz belohnt und wird nun sogar in der UEFA-Championsleague spielen. Dafür benötigt der Club aus dem Berliner Stadtteil Köpenick dringend personelle Verstärkung. Erst gestern verkündete der Verein aus der Hauptstadt die Verpflichung des Nationalspielers Robin Gosens, der zuletzt für Atalanta Bergamo und Inter Mailand in der italienischen Serie A spielte.

Kevin Volland wechselt von Monaco zu Union Berlin

Nun ist bekannt: Union Berlin wird sich wohl auch mit dem gebürtigen Allgäuer Kevin Volland verstärken - das berichtet unter anderem die Allgäuer Zeitung. Volland war seit 2020 für den AS Monaco in der ersten französischen Liga aktiv. Aus Sicht von Thomas Weiß, Sportchef der Allgäuer Zeitung wäre der Wechsel von Kevin Volland zu Union Berlin genau richtig.

Infos zu Kevin Volland

Kevin Volland wurde am 30. Juli 1992 in Marktoberdorf geboren. In seiner Jugend spielte der Stürmer für seinen Heimatverein FC Thalhofen und im Anschluss auch für den FC Memmingen, TSG Thannhausen und den TSV 1860 München. Als Profi wechselte Volland dann von den Löwen nach Hoffenheim und anschließend zu Bayer 04 Leverkusen. Von dort aus ging es für den Allgäuer dann zum AS Monaco in die Ligue 1. Für die deutsche A-Nationalmannschaft bestritt Volland insgesamt 15 Partien und erzielte ein Tor.