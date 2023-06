In einer hoch dramatischen und an Spannung kaum zu überbietenden Begegnung hat die zweite Mannschaft des TV Erkheim das Relegationsspiel gegen den TSV Mittelneufnach gewonnen und somit den Klassenerhalt in der Kreisklasse gesichert. Erst im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung zugunsten von Erkheim.

Mittelneufnach war zunächst durch Stefan Haider in der 14. Minute in Führung gegangen. In der 52. Minute erhöhte Haider durch einen Foulelfmete auf 2:0. Maxime Honold (72. Minute) und Thomas Petrich (81. Minute) glichen für Erkheim aus. Es ging in die Verlängerung. Erneut ging Mittelneufnach in Führung. Diesmal war der Torschütze Dennis Langhammer (102. Minute). Sieben Minuten vor Schluss erzielte Michael Schöffel das 3:3. Im Elfmeterschießen brachte erst der 18. Elfmeter die Entscheidung. Luca Witt behielt die Nerven und sicherte dem TV Erkheim II so den Klassenerhalt. Die Partie fand auf dem Sportplatz in Tussenhausen vor über 600 Zuschauern statt.