Bayern München spielt gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch zu gewohnter Zeit live im TV oder Stream. Alle Infos rund um die Champions League Übertragung gibt es hier.

Mittwoch ist wieder Spitzenspiel für den FC Bayern München. Nach dem 4:0 im Bundesliga-Knaller samt Tuchel-Eklat am vergangenen Samstagabend bei Borussia Dortmund, heißt es aktuell wieder Königsklasse. Am vierten Spieltag spielt der FC Bayern München Mittwochabend in der heimischen Allianz-Arena. Das Hinspiel gegen Galatasaray Istanbul fand vor zwei Wochen noch im vielleicht lautesten Stadion der Welt statt.

Hier erfahren Sie alles über die TV-Übertragung und den Livestream im Internet der Partie der Bayern gegen Galatasaray.

Bayern München gegen Galatasaray auf DAZN - Amazon Prime zeigt

Mittwoch ist für Bayern-Fans wieder alles wie gewohnt: Die Partie in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Galatasaray Istanbul wird in Deutschland nicht live im Free-TV übertragen. Immerhin: Live läuft es im Pay-TV und eine Zusammenfassung der Höhepunkte gibt es außerdem im ZDF.

Nirgendwo gibt es mehr UEFA Champions League in Deutschland als auf DAZN. 15 von 16 Spiele pro Gruppenspieltag, insgesamt 121 Spiele und darunter immer 3 der 4 deutschen Teams - als Einzelspiele und Highlight-Clips und auch in der Konferenz. Mittwoch Abend läuft Bayern aktuell bei DAZN. Das Spiel Hinspiel aus Istanbul lief noch bei Amazon Prime.

Bayern gegen Galatasaray: DAZN zeigt FCB am Mittwoch live aus der Allianz-Arena

Auf Amazon Prime läuft am Dienstag das Spiel des Tages. In diesem Fall wird die Partie von Borussia Dortmund gegen Newcastle United live und exklusiv bei Amazon übertragen. Anstoß ist um 18.45 Uhr, also nicht zur gewohnten Anstoßzeit um 21 Uhr.

Hier sehen Sie das Hinspiel der Bayern bei Galatasaray live

Amazon beginnt mit der Übertragung bereits eine Dreiviertelstunde vorher, um 18 Uhr. Die Moderation übernahm Sebastian Hellmann mit den Experten Matthias Sammer und Shkodran Mustafi. Als Expertin dabei ist Tabea Kemme. Kommentiert wird die Champions-League-Partie des BVB von Jonas Friedrich. Als Co-Kommentator dabei ist der Ex-Schalker Benedikt Höwedes.

Wer die Partie Dortmund gegen Newcastle sehen will, muss Amazon Prime gebucht haben. Los geht's in der Regel mit einer kostenfreien 30-tägigen Testphase. Anschließend kostet Prime 8,99 Euro im Monat.

Bayern München in Istanbul: Zusammenfassung im ZDF

Wie im Vorjahr, so laufen auch in dieser Champions-League-Saison am Mittwoch Zusammenfassungen von Spielen mit Beteiligung deutscher Mannschaften frei empfangbar im ZDF. Die Sendung von Markus Lanz verschiebt sich dadurch in die Nacht.

Das ZDF überträgt am Mittwoch, 8. November, ab 23 Uhr. Das "sportstudio" dauert 60 Minuten. Gezeigt werden Zusammenfassungen dieser Spiele:

Borussia Dortmund - Newcastle United

Roter Stern belgrad - RB Leipzig

FC Bayern München - Galatasaray Istanbul

SSC Neapel - 1. FC Union Berlin

Moderiert wird die Sendung im ZDF von Katrin Müller-Hohenstein, Experte ist Ex-Profi Hanno Balitsch.

Laura Wontorra (hier an der Seite von Ex-Bayern-Star Michael Ballack) moderiert am Mittwoch, 8. November 2023, mit Weltmeister Sami Khedira die Champions-League-Partie des FC Bayern München gegen Galatasary Istanbul. picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Galatasaray Istanbul gegen Bayern München am Mittwoch live bei DAZN

DAZN überträgt die Partie der Bayern gegen Galatasaray live aus der Allianz Arena. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr.