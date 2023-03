In der Fußball Landesliga Südwest haben sich der VfB Durach und der TSV Hollenbach am Samstag, 11. März 2023 mit einem 1:1 Unentschiden getrennt.

Gegen den abstiegsgefährdeten TSV Hollenbach gelang dem VfB Durach nur ein 1:1 Unentschieden. Auf dem Kunstrasenplatz in Dietmannsried fielen die Tore bereits in der vierten Minute zur Führung des VfB Durach und in der achten Minute zum Ausgleich des TSV Hollenbach.