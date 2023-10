Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat den Vertrag mit Matthias Moserum ein weiteres Jahr bis Juni 2025 verlängert.

„Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik werden wir noch viel Freude an ihm haben“, freut sich der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt, dass ein weiteres Eigengewächs vorzeitig gebunden werden konnte, „zudem ist Matze ein Super Typ und Team-Player“.

Der 23-jährige Türkheimer spielt seit 2014 in Memmingen und durchlief ab der C-Jugend den Nachwuchs des Vereins. Nach einigen Verletzungspausen hat er zu alter Stärke zurückgefunden und kann seine Qualitäten nach dem Trainerwechsel auf der Außenbahn auch in der Regionalliga-Mannschaft wieder unter Beweis stellen. Bislang hat Matthias Moser 77 Punktspiel-Einsätze in Regional-, Bayern- und Landesliga absolviert.