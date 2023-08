Im Toto-Pokalderby am Dienstag hat der FC Memmingen den TSV Kottern besiegt. Damit ist der FCM in der nächsten Runde im Wettbewerb um den Toto-Pokal.

Der FC Memmingen steht in der zweiten Runde des BFV-Toto-Pokals. Noah Müller setzte in der Nachspielzeit einen Kopfball zum 2:1 (1:1) Siegtreffer beim TSV Kottern in die Maschen. Als sich die rund 500 Zuschauer und eigentlich schon beide Mannschaften auf ein fälliges Elfmeterschießen beim Spielstand von 1:1 eingestellt hatten, sorgte der Youngster mit dem Last-Minute-Treffer für die Entscheidung. Zuvor hatte der eingewechselte Neuzugang Mateo Bozic bei seinem FCM-Debüt schon das 2:1 auf den Schlappen. Sein Schuss wurde noch abgewehrt, aber der zweite Versuch von Müller saß.

Ausfälle wegen Fieber

Vor dem Anpfiff hatte sich das Memminger Aufgebot kräftig aus verschiedensten Gründen dezimiert. Kurzfristig meldeten sich Nikola Trkulja und Dominik Stroh-Engel mit Fieber ab. Mit den beiden mussten insgesamt sieben Spieler aus dem Regionalliga-Kader passen (außerdem M. Bauer, Maier, Remiger, Sailer Fidalgo, Tanev). Nur noch vier Feldspieler nahmen auf der Bank von FCM-Trainer Stephan Baierl Platz.

Planmäßiger Führungstreffer

Zunächst lief es mit dem Führungstreffer durch Ardian Morina, vorbereitet von Müller, in der 21. Minute planmäßig. Tim Bergmiller gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der 1:1 Ausgleich im Nachschuss, nachdem FCM-Torhüter Dominik Dewein zunächst gegen Sezer Yazir abwehren konnte. Yazir war bei Kottern schon früh ins Spiel gekommen, weil sich Samuel Barth (bis Sommer noch Kapitän der U19 des FC Memmingen) eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

"Du musst halt gewinnnen"

Hauptsache, eine Runde weiter - das Fazit von Stephan Baierl: "Im Pokal kommt es halt genau darauf an, dass man die Spiele für sich entscheidet. Das Ergebnis ist im Endeffekt zweitrangig, du musst halt gewinnen. Ob nach 90 Minuten oder nach Elfmeterschießen ist mir grundsätzlich egal. Zum Glück mach mers in der Nachspielzeit und damit haben wir mit etwas Fortune die nächste Runde erreicht".