Am Samstag empfing der FC Memmingen II die Bezirksligamannschaft vom FC Oberstdorf zu einem Testspiel auf dem Kunstrasenplatz im Memminger Stadion.

Nach einer Druckperiode der Memminger die allerdings nichts einbrachte, gingen die Gäste aus Oberstdorf durch einen Kopfball von Nicola Reggel in der 21 Minute mit 0:1 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause. Nach dem Pausentee gelang dem FC Memmingen der Ausgleich durch eine Einzelaktion von Jonas Kaufmann, der den Gästetorwart Kay Kähnl ausspielte und einschob zum 1:1. Doch die Gäste zeigten sich nicht beeindruckt durch diesen Treffer und erzielten in der Folgeminute die Führung zum 1:2. Daniele Geiger erhöhte noch in der 72. Minute auf das Endergebnis von 1:3 für die Gäste.