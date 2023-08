Die U21 Mannschaft des FC Memmingen hat in der Landesliga Unterhaching mit 5:1 geschlagen. Nach einem so deutlichen Sieg sah es allerdings zu Beginn der Partie gar nicht aus.

Mit 5:1 (3:1) haben die U21-Fußballer des FC Memmingen die SpVgg Unterhaching II im Landesliga-Heimspiel abgefertigt. Im Duell der beiden jüngsten Mannschaften der Liga wäre in der Schlussphase sogar ein noch höherer Erfolg möglich gewesen. Gecoacht von U21-Leiter Matthias Vogel für den Rot-Gesperrten Trainer Besim Miroci und den in Urlaub befindlichen Co-Trainer Oliver Greiner sah es anfangs mit Feldvorteilen für die Gäste noch nicht nach einem so deutlichen Erfolg aus.

Noch vor der Halbzeit in Führung

In der 16. Minute begann aber der Torreigen als Qazim Prushi nach Vorarbeit von Luka Arslan mit seinem fünften Saisontor traf. Nach einer halben Stunde bediente erneut Arslan mit einer Flanke Jonas Kaufmann zum 2:0. Mit etwas Dusel machte der im Strafraum nachsetzende FCM-Kapitän Musa Youssef das 3:0 und seinen sechsten Saisontreffer (36.). Mit der ersten Hachinger Möglichkeit überhaupt gelang Elion Hahosai noch vor der Pause der 1:3 Anschlusstreffer (42.).

FC Memmingen II in der vorderen Tabellenhälfte

In der zweiten Halbzeit spielen die jungen Memminger (Durchschnittsalter 20 Jahre) die Partie recht locker zu Ende. Matthias Moser marschierte zum 4:1 durch (53.) und den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Luca Scarvaglieri zum 5:1 (82.). Kurios: Die als Favorit gehandelte SpVgg Unterhaching II (Durchschnittsalter 18,6 Jahre) hat bislang zwar alle drei Heimspiele gewonnen, aber alle fünf Auswärtsspiele verloren. Der FC Memmingen II hat sich nach dem erfolgreichen Saisonstart in der vorderen Tabellenhälfte eingenistet