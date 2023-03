Am Rande des Champions-League-Spiels zwischen dem SSC Neapel und Eintracht Frankfurt haben deutsche Fußball-Fans in der italienischen Stadt gewütet.

Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern der Fußballmannschaften aus Frankfurt und Neapel ist es am Mittwoch zu schweren Ausschreitungen in der italienischen Stadt gekommen. Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Bezug auf die Nachrichtenagentur Ansa mitteilt, seien die gewaltbereiten Fußballfans in der Nacht und am frühen Morgen mit Bussen und unter Polizeischutz aus der Stadt gebracht worden. Von den Flughäfen in Neapel, Salerno und Rom ging es für die die Eintracht-Fans zurück nach Deutschland, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Zuvor war es zu Zusammenstößen zwischen deutschen und italienischen Fußballfans gekommen. Dabei warfen Hooligans unter anderem Steine, zündeten Leuchtraketen und gingen mit Tischen und Stühlen auf die gegnerischen Fans und die Polizei los. Die Ordnungskräfte setzten daraufhin Tränengas ein. Ein Streifenwagen der Polizei ging in Flammen auf, Außenbereiche von Bars und Restaurants wurden verwüstet. Ultras aus Frankfurt waren im Vorfeld durch die Stadt marschiert und hatten provozierende Gesänge gegen Neapel von sich gegeben.