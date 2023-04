Der TSV Babenhausen hatte am Samstag in der Fußball Kreisliga Allgäu Mitte den TSV Mindelheim zu Gast.

In der ersten Halbzeit gingen die Gäste aus Mindelheim durch ein Tor von Sulayman Drammeh mit 1:0 in Führung. Die Babenhauser Mannschaft musste bis gegen Ende der 2. Halbzeit auf Tore warten. Fatih Ademi erlöste die Zuschauer mit zwei Toren in der 77. und 90 Minute und sicherte so den Sieg für den TSV Babenhausen.