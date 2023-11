Der FC Bayern trifft am Mittwoch (29.11.2023) in der Champions League auf den dänischen Meister FC Kopenhagen. Wo gibt es das Spiel zu sehen?

Mittwoch ist Champions-League-Abend und für den FC Bayern München um Cheftrainer Thomas Tuchel steht das Heimspiel gegen den amtierenden dänischen Meister FC Kopenhagen an. Anpfiff der CL-Partie in der Gruppe A ist morgen, 29. November 2023 um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

FC Bayern München gegen FC Kopenhagen: Das ist die Ausgangslage

Vor der Partie am fünften Spieltag der Champions-League-Saison 2023/2024 der Bayern gegen Kopenhagen ist klar: Der FC Bayern ist Favorit. Das Hinspiel in Kopenhagen gewannen die Spieler um Trainer Thomas Tuchel mit 2:1. Torschützen der Partie waren für die Bayern Jamal Musiala und Matys Tel in der zweiten Halbzeit. Insgesamt hat der FC Bayern bislang alle seine Spiele in der Gruppe A gewonnen. Gegen Manchester United setzten sich die Bayern mit 4:3 durch. Gegen Galatasaray Istanbul gab es einen 3:1 Auswärtssieg und einen 2:1 Sieg vor heimischer Kulisse. Beide Spiele waren allerdings hart umkämpft. München liegt vor dem vorletzten Gruppenspiel der Champions League mit 12 Punkten auf Platz 1. Vor dem fünften Gruppenspiel haben die Bayern den Gruppensieg allerdings schon sicher in der Tasche

Der FC Kopenhagen rangiert vor der Partie morgen Abend in München auf dem zweiten Tabellenplatz - punktgleich mit Galatasaray Istanbul. Beide Team haben aktuell vier Punkte. Die bisherige Bilanz des FCK: Gegen Galatasaray holten die Dänen ein 2:2-Unentschieden. Die beiden Spiele gegen Manchester United endeten mit einer 0:1-Niederlage und mit einem 4:3-Sieg.

Bayern mit Sieg in der Bundesliga - Kopenhagen verliert in Superliga

In der Fußball-Bundesliga konnten die Bayern zuletzt bei FC Köln überzeugen. Trotz einer dominanten Vorstellung gegen die Kölner gelang dem FC Bayern allerdings nur ein Treffer in der Partie. Der Torschütze war dabei erneut Harry Kane. Bayern - in der Meisterschaft fast fehlerfrei - liegt aktuell auf dem zweiten Platz hinter Bayer Leverkusen. Der FC Kopenhagen dagegen musste sich zuletzt mit einer Niederlage zurechtfinden. Der amtierende dänische Meister unterlag dem Viborg FF mit 1:2.

Champions League: Ist Jamal Musiala wieder fit?

Für einen Sieg in den letzten beiden Gruppenspielen könnte der FC Bayern jeweils 2,3 Millionen Euro erhalten. Deswegen hoffen die Bayern natürlich auf eine Rückkehr des verletzten Jamal Musiala. Der hatte sich gegen Galatasaray Istanbul einen einen Muskelfaserriss zugezogen. Ob der Musiala den Bayern für das Heimspiel gegen den FC Kopenhagen allerdings zur Verfügung steht, wird sich erst während der heutigen CL-Pressekonferenz von Thomas Tuchel herausstellen. Einen Einsatz in der Startelf könnten sich allerdings Routinier Thomas Müller, Edel-Joker Mathys Tel und Raphael Guerreiro machen.

Wo wird das Champions League Spiel FC Bayern München gegen Kopenhagen übertragen? TV, Stream und Radio

Für alle Fußballfans, die sich das CL-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Kopenhagen am Mittwoch, 29. November 2023 live ansehen wollen, gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel ist nahezu ausverkauft. Für alle glücklichen Ticketbesitzer: Das Stadion öffnet ab 18:30 Uhr. Wer das Spiel dennoch sehen möchte, der kann FC Bayern München gegen FC Kopenhagen nur bei Streaming-Anbieter DAZN sehen. Alternativ gibt es über die Seite des FC Bayern München oder von Sportschau.de ein Audio-Livestream.

Weitere CL-Partien am Mittwoch, 29. November 2023

Neben dem Spiel des FC Bayern München gegen den FC Kopenhagen laufen am Mittwoch, 29. November 2023 auch noch weitere CL-Spiele.