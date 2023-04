Mit dem vierten Sieg in Folge hat der FC Memmingen nicht nur seinen zweiten Tabellenplatz im Aufstiegsrennen der Bayernliga untermauert, sondern ist jetzt sogar noch einmal an Spitzenreiter SV Schalding-Heinig dran.

Während die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl mit 2:0 (1:0) beim abstiegsgefährdeten VfR Garching gewann, unterlag der Tabellenführer im Topduell dem TSV Landsberg mit 1:3. Der einst zweistellige Vorsprung von Schalding ist sieben Spieltage vor Schluss auf „nur“ noch fünf Punkte zusammengeschmolzen. Der FCM wiederum hat den Abstand zum dritten Rang auf vier Zähler ausgebaut, weil der TSV Kottern in Dachau etwas überraschend mit 0:1 verlor.

FCM dominiert Partie

Im Garchinger Stadion am See war die Memminger über weite Strecken die dominierende Mannschaft. Martin Dausch und Ardian Morina mussten verletzungsbedingt passen. Dominik Stroh-Engel, dieses Mal als Sturmpartner von Pascal Maier aufgeboten, touchierte nach 20 Minuten schon mal die Querlatte. Der Ex-Profi holte in der 36. Minute auch den Elfer zur Führung raus. Der frühere FCM-Juniorenspieler Marcello Ljubicic war zu ungestüm gegen Stroh-Engel zu Werke gegangen. Nikola Trikulja verwandelte den Strafstoß sicher zur Pausenführung.

Heimmannschaft wehrt sich heftiger

Mehmet Fidan vergab gleich nach Wiederbeginn etwas überhastet die Chance, die Führung auszubauen. Die Hausherren wehrten sich nun ernsthafter und kamen zu einer guten Möglichkeit, der Abschluss von Quentin Kehl wurde gerade noch von einem FCM-Verteidiger von der Linie gekratzt. Fabian Lutz hatte die richtige Antwort und glänzte einmal mehr als Vorbereiter. Einen Freistoß zirkelte er genau auf den Kopf von Manuel Konrad – mit dem 2:0 nach einer Stunde war die Vorentscheidung gefallen. Die Gastgeber schwächten sich durch eine Gelb-Rote Karte gegen Riccardo Basta in der Schlussphase selbst, so dass der abgeklärte FCM das Ergebnis sicher nach Hause brachte.

Nächstes Spiel am Freitag

Die Kampfansage von Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders („Schalding wird Meister, wird werden Zweiter“) nehmen sie in Memmingen gelassen, verweisen auf das aktuelle Tabellenbild und konzentrieren sich auf das Spitzenspiel am kommenden Freitag (19:30 Uhr) gegen den SV Kirchanschöring, der als einzige Mannschaft der Liga auswärts noch ungeschlagen ist.