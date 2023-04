Bezirksliga Schwaben Süd: Am Freitagabend fand in Egg ein torreiches Fußballspiel zwischen dem SV Egg a.d. Günz und TSV Haunstetten statt. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten.

Die Gäste gingen bereits in der 5. Minute durch Florenz Kuci in Führung. Die Egger Torsten Schuhwerk in der 18. Minute und Manuel Schedl in der 27. Minute konnten die Partie zur Pause jedoch drehen, sodass der SV Egg a. d. Günz mit einer 2:1 Führung in die Pause ging.

Drei Tore Vorsprung verspielt

Diese bauten die Egger durch Tore von Bruno La Rocha und Manuesl Schede auf 4:1 aus. Zwanzig Minuten vor Schluss gelang den Gästen der Anschlusstreffer zum 2:4. Doch Kevin Notz stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her. Eigentlich schien das Spiel entschieden. Doch dann gelang den Gästen in den Minuten 82, 87 und 93 tatsächlich noch drei Tore. Somit endete das Spiel am Ende 5:5.