Ein besonderer Tag für rund 60 Nachwuchskicker des TSV 1862 Babenhause. Profi Alexander Hack vom FSV Mainz 05 leitete am letzten Ferientag das Nachwuchs-Training in seinem Heimatverein.

Sonst steht Alexander Hack für den 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga auf dem Feld - für einen Tag ging es für den 29-jährigen gebürtigen Memminger nun aber zurück in seinen Heimatverein TSV 1862 Babenhausen. Dort trainierte der Innenverteidiger insgesamt 60 Kinder aus den Nachwuchsabteilungen des TSV. Ein besonderer letzter Ferientag für die Nachwuchskicker. Vorausgegangen war eine Anfrage der Jugendabteilung des TSV Babenhausen. Unterstützt wurde Hack dabei von fünf Spielern der ersten Mannschaft und vier weiteren Trainern des Vereins.

Alexander Hack: Platz 9 mit dem FSV Mainz 05

Mit dem FSV Mainz 05 hat Hack die laufende Bundesliga-Saison auf dem 9. Tabellenplatz abgeschlossen. Mitte Mai musste Alexander Hack die Saison allerdings vorzeitig beenden. Der Grund: Eine Leistenbruchoperation, die nun noch drei Wochen Reha nach sich zieht. Im Anschluss wird der Innenverteidiger dann wieder mit leichtem Training in die Saisonvorbereitung starten.

Vom TSV Babenhausen und den FC Memmingen in den Profifußball

Alexander Hack wurde am 8. September 1993 in Memmingen geboren. Bis zur C-Jugend spielte Hack für seinen Heimatverein in Babenhausen und wechselte im Anschluss zum FC Memmingen. Von dort aus ging es bis zu U19 zum Stadtrivalen des FC Bayern München, dem TSV 1860 München. Im Anschluss spielte er ein Jahr für den FC Memmingen in der Regionalliga und landete über die SpVgg Unterhaching beim FSV Mainz 05. Für den Bundesligisten läuft Alexander Hack seit 2015 auf. Sein Vertrag beim FSV läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

Das ist der TSV 1862 Babenhausen

Die ersten Herren-Mannschaft des TSV Babenhausen hat heuer die Meisterschaft in der Kreisliga Allgäu Mitte gewonnen und ist damit in die Bezirksliga Süd auf. Die zweite Herren-Mannschaft spielte zuletzt in der A-Klasse Allgäu 3 und landete auf dem dritten Tabellenplatz. Neben der Fußballabteilung beherbergt der Verein noch weitere Abteilungen. Dazu gehören unter anderem Ski, Volleyball, Leichtathletik, Tennis, Tischtennis, Kampfsport, Badminton und Kegeln.