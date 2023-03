Es ist ein ganz besonderes Ereignis: Die U19-Fußballer des FC Memmingen spielen erstmals um einen deutschen Meistertitel. Als süddeutscher Vize-Meister ist der FCM-Nachwuchs am Samstag bei der nationalen Futsal-Meisterschaft der A-Junioren am Start.

Austragungsort der Meisterschaften ist die Sportschule Duisburg-Wedau, in der sich bereits viele Male die deutsche Nationalmannschaft auf Länderspiele und Turniere vorbereitet hat.

Am Samstag gehts um die Meisterschaft

Am Samstag geht es für die Memminger Junioren ab 10 Uhr in den Gruppenspielen gegen den HSC Hannover (norddeutscher Meister) und die JSG Horressen (Südwest-Meister). In der anderen Gruppe spielen der RSV Eintracht Stahnsdorf (Nordost-Meister) der SV Heide Paderborn (West-Meister) und der TuS Ergenzingen, gegen den die Memminger im Endspiel der süddeutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende mit 2:4verloren haben. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die Halbfinal-Spiele, die wie auch die Platzierungsrunde am Sonntag ausgetragen werden. Erfreulich für den FC Memmingen: Torhüter Noah Kufner, der im Bayernliga-Punktspiel in Schweinfurt (1:3) wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraum die Rote Karte sah ist für die Halle nicht gesperrt und darf mitwirken. Zudem übernimmt der Deutsche Fußballbund (DFB) für die Teilnehmer die kompletten Reise- und Übernachtungskosten.