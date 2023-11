Zum beliebten und mittlerweile schon traditionsreichen „Blaulichttag“ sind bei den EV Lindau Islanders die Tölzer Löwen zu Gast im Lindauer Eichwald. Am Sonntag (5. November / 18:00 Uhr) beim „Blaulichttag“ sind alle Mitglieder und Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht und Kriseninterventionsdienst aus Lindau und dem gesamten Landkreis bei freiem Eintritt zu diesem Spiel eingeladen worden. Mitglieder der genannten Blaulichtorganisationen, welche nicht im Landkreis Lindau beheimatet sind, bekommen mit Vorzeigen des Dienstausweises an der Abendkasse, ebenfalls freien Eintritt.

Unterhaltsames aber schweres Spiel erwartet

Es wird auf alle Fälle für die Zuschauer am Blaulichttag wieder ein extrem unterhaltsames Spiel werden, denn allein die klangvollen Namen im Team der Löwen, zeigt, welch harter Brocken da auf die Islanders zukommt. Obendrein haben die Islanders noch eine Rechnung offen mit den Tölzer Löwen. Vor ziemlich genau einem Monat unterlagen die Schützlinge von John Sicinski mit 3:4 in der Overtime. Marc Schmidtpeter erzielte für die Oberbayern erst den Ausgleich und dann noch den entscheidenden Overtime-Treffer.

Zum Spiel am Sonntag gibt es zum vergangenen Aufeinandertreffen der beiden Teams, aber eine entscheidende Veränderung, denn der Gegner ist noch derselbe, der Mann an der Bande aber ein anderer. Ryan Foster wurde vor gut anderthalb Wochen bei den Oberbayern freigestellt, für ihn übernahm Axel Kammerer. Die bis dato erzielten Ergebnisse waren für die Verantwortlichen in Tölz nicht zufriedenstellend, denn geplant war ein Angriff auf die oberen Tabellenplätze, was der bisherige Saisonverlauf aber noch nicht hergibt. Für den neuen Headcoach Kammerer geht es auch noch darum das Team kennenzulernen und entsprechend Schlüsse daraus zu ziehen.

Genau das wird auch Thema beim Trainerteam der Lindauer sein, denn die kennen zwar die Spieler und deren Qualitäten im Team der Löwen, aber die taktischen Kniffe des Gäste-Trainerteams werden beim zweiten Aufeinandertreffen sicherlich andere sein. Für entsprechende Spannung in der BPM-Arena ist also gesorgt!