Derbyzeit im Allgäu mit Stimmung und Spannung stand am Sonntagabend auf dem Programm. In Buchloe war von Beginn an alles im Spiel was solch eine Begegnung auszeichnet. Kempten, angefeuert von einer stattlichen Fanschar die das Team begleitet. Und Buchloe, mit dem Overtime Sieg aus Miesbach mit entsprechend Rückenwind.

Von Beginn an war eine solide Agressivität bei beiden Teams auf dem Eis zu spüren. Die Partie geprägt von zwei absolut bereiten Mannschaften. Einige Entscheidungen der Unparteiischen auf beiden Seiten brachten jedoch schnell Unruhe ins Spiel. Bereits nach 20 gespielten Minuten waren 64 Strafminuten zu zählen, darunter zwei Spieldauertstrafen gegen Linus Voit und Demeed Podrezov die sich eine handfeste Auseinandersetzung lieferten, welche der Kemptener als Punktsieger für sich entschied. Eishockey gespielt wurde dazwischen auch, aber so gut wie nicht mit 5 gegen 5. Die Führung der Sharks durch Timo Schirrmacher in Überzahl konnte Buchloe in ein 2:1 drehen, auch hier fielen beide Treffer in Überzahl. Im zweiten Abschnitt besonnen sich die Teams dann wieder mehr auf das Eishockeyspielen. Buchloe mit der knappen Führung im Rücken verlegte sich auf die Defensive und einzelne Konter, stand kompakt vor dem eigenen Tor und hatte mit Johannes Wiedemann einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten. Die Sharks nun spielerisch klar überlegen, Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Piraten, einzig der Puck wollte trotz aller Chancen nicht ins Netz. So blieb es den Hausherren vorbehalten den einzigen Treffer des Drittels zu erzielen, natürlich erneut gerade mit dem Ablauf einer Überzahl. Auch im letzten Abschnitt drängten die Gäste auf den Anschluss der dann endlich 5 Minuten vor Spielende durch Ondrej Zelenka, erneut im Powerplay fiel. Zwei weitere Strafen hintereinander gegen Kempten nach dem Treffer nahmen den Sharks aber dann die Chance das Spiel doch noch zu drehen. Letztendlich konnte Buchloe den knappen Sieg dank einer starken Defensivleistung über die Zeit retten.