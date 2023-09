Ein wenig fühlt man sich beim ESC an die Situation mit Colton Leiter vor einigen Jahren erinnert. Der Kanadier war damals vielversprechend in die Vorbereitungsspiele gestartet und erhielt noch vor Saisonbeginn ein Angebot aus der dritthöchsten Spielklasse in Nordamerika, der ECHL. Diesem Lockruf kann eine deutsche Landes- oder Bayernliga natürlich nicht standhalten.

Nun folgt mit Guillaume McSween der nächste Kanadier diesem Ruf. Er trat mit der Bitte um Vertragsauflösung an die Verantwortlichen der Sharks heran, da ihm wohl ein Angebot einer höherklassigen Liga in Nordamerika vorliegt. Dieser kam man dann auch nach und hat den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. McSween hat sich bereits bei der Mannschaft verabschiedet und Kempten verlassen.

Die sportliche Leitung hat auch schon die Fühler nach Ersatz ausgestreckt, verfällt dabei aber nicht in Panik. Mit Kilian Hubbauer aus der 1b und Niklas Holzschneider, mit Förderlizenz vom ERC Sonthofen hat man für solche Situationen Backups im Team, so dass man auf jeden Fall mit 8 Verteidigern in die Testspielphase starten kann.