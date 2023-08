Der ERC Sonthofen und der ESC Kempten haben im Juli eine Kooperation vereinbart. Während vier Nachwuchsspieler des ERC Sonthofen für die kommende Saison in der Allgäu-Metropole in der Bayernliga Erfahrung sammeln, begrüßt der ERC fünf Spieler aus Kempten.

Mitte Juli wurde eine Kooperation zwischen dem ERC Sonthofen und dem ESC Kempten vereinbart. Nun wurden die Namen der Förderlizenzspieler durch beide Vereine bekannt gegeben: Aus der Allgäu-Metropole erhalten die Stürmer Edgar Simon, Philipp Zeiske, Nikolai Streif sowie die Verteidiger Lucas Spindler und Colin Witting die Spielberechtigung für den ERC Sonthofen in der Landesliga. Im Gegenzug dürfen sich die Sharks über mögliche Einsätze von Goalie Calvin Stadelmann, Verteidiger Niklas Holzschneider und den beiden Stürmern David Mische und Valentin Köcheler in der Bayernliga freuen.

Drei Kemptner Spieler keine Unbekannten im Ostallgäu

Die Kemptner Simon, Streif und Zeiske haben nicht nur ihre Offensivausrichtung gemein. Alle drei haben es auch über den Füssener Nachwuchs bis in die Oberligamannschaft der Ostallgäuer geschafft, ehe sie zu den Sharks wechselten. Simon wurde in Schweinfurt grundausgebildet, Streif in Schongau und Zeiske in Lindau.

Edgar Simon Patrick Gomolka

Nikolai Streif Patrick Gomolka

Philipp Zeiske Erwin Masek

Verteidiger aus Buchloe

Spindler stammt aus Buchloe und kam über Landsberg nach Kempten.

Lucas Spindler Patrick Gomolka

Sohn von Verteidigerlegende

Auch der ehemalige Sonthofner Nachwuchsspieler Collin Witting erhielt eine Förderlizenz für seinen Heimatverein.

Collin Witting Patrick Gomolka

Collin, der Sohn von Sonthofens Ex-Verteidigerlegende Markus Witting, entschied sich nach seiner Sonthofner Grundausbildung ebenfalls für die Talentschmiede des EV Füssen. Bis auf Philipp Zeiske, der bereits in die vierte Saison (auch 1b) mit den Rot-Blauen geht, sind alle anderen Spieler neu im Team der Sharks.