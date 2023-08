Wegen der langwierigen Lizenzierungs-Verfahren der Bayreuth Tigers und des EV Füssen konnte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) den Spielplan der Oberliga Süd erst jetzt veröffentlichen. Doch nun steht der Plan. Der EVLindau empängt zum Saisonauftakt am 29. September 2023 - wie schon im Vorjahr - die Black Hawks aus Passau am Bodensee.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben die Lindauer in diesem Jahr zwar kein Heimspiel, spielen beim EV Füssen aber trotzdem in der Nähe, sodass man mit vielen Auswärtsfans rechnen kann. Die Hauptrunde beenden die EV Lindau Islanders mit dem Heimderby am 23. Februar 2024 gegen die Rivalen der ECDC Memmingen Indians und der Auswärtspartie beim langjährigen Rivalen aus Höchstadt. Dieses Jahr ist die Oberliga Süd auch keine rein bayerische Liga, denn aus Baden-Württemberg kommen mit den Heilbronner Falken aus der DEL2 und den Stuttgart Rebels gleich zwei Vereine neu hinzu. Das sind die Eckpunkte für die kommende Oberliga-Saison der EV Lindau Islanders, die aus dem Spielplan hervorgehen, den der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) zusammen mit den Spielansetzungen der Oberliga Nord am Donnerstag in München veröffentlicht hat.

Der Spielplan des EV Lindau

„Unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedürfnisse der teilnehmenden Oberliga-Vereine haben wir für beide Staffeln einen ausgewogenen Spielplan erstellt. Wir freuen uns auf die neue Saison und auf viele attraktive Spiele. Die Tatsache, dass ab dem Viertelfinale im Modus Best-of-Seven gespielt wird, verspricht noch mehr spannende Partien für die Fans“, wird Markus Schubert, Leiter DEB-Spielbetrieb, in der Meldung des DEB zitiert. Den kompletten Spielplan der Oberliga Süd gibt es hier.

13 Mannschaften kämpfen um den Oberligatitel

Nach dem doch zähem Lizenzierungsverfahren, hervorgerufen durch den „Zwangsabstieg“ der Bayreuth Tigers sowie der in erster Instanz verweigerten Lizenz für den EV Füssen, gehen in der Oberliga Süd 13 Mannschaften ab 29. September 2023 ins Rennen um den Oberligatitel - im achten Jahr in Folge sind auch die EV Lindau Islanders mit dabei. Im Laufe der Saison treffen die Schützlinge von Cheftrainer John Sicinski auf so namhafte Gegner wie den deutschen Rekordmeister EV Füssen, der am 24. November 2023 und 30. Januar 2024 erstmals seine aktuelle Visitenkarte in Lindau abgibt, dem SC Riessersee, der am 19. November 2023 und am 04. Februar 2024 in Lindau gastiert, und dem Topfavoriten aus Weiden, der am 10. November 2023 und zum Start ins neue Jahr, am 02. Januar 2024, den Bodensee besuchen. Die emotionsgeladenen Lokalderbys gegen den ECDC Memmingen stehen am 19. Januar und am 23. Februar 2024 in der Eissportarena auf dem Programm.

Heilbronner Falken und Bayreuth Tigers und Stuttgart Rebels

Freuen dürfen sich die Lindauer Fans auch auf drei Neulinge diese Saison. Mit den beiden Absteigern, Heilbronner Falken und Bayreuth Tigers, beide aus der DEL2, kommen gleich zwei höherklassige Teams in die Oberliga Süd. Die Falken sind am 20. Oktober 2023 und am 18. Februar 2024 in Lindau zu Gast, die Tigers am 01. November 2023 und 11. Februar 2024. Die Stuttgart Rebels, Aufsteiger aus der Regionalliga Süd-West, geben ihre Visitenkarte in Lindau, am 03. Dezember 2023 und am 12. Januar 2024 ab.