Am Freitag (27. Oktober / 20 Uhr) spielen in der Oberliga-Süd die EV Lindau Islanders erstmals in dieser Saison gegen die ECDC Memmingen Indians. Das Allgäu-Derby findet am Memminger Hühnerberg statt. Die Spiele zwischen den beiden Teams sind meist geprägt von harten Fights auf dem Eis und vielen Emotionen auf den Zuschauerrängen. Ein solches Spiel kann auch für den Freitag wieder erwartet werden.

Wenn Memmingen und Lindau aufeinandertreffen, sind Emotionen garantiert. Schon in der Bayernliga lieferte man sich enge und harte Derbys. Dies setzte sich dann auch mit dem Aufstieg der Indians vor der Saison 2017/2018 in die Oberliga Süd fort. In den vergangenen Jahren nisteten sich die Memminger mehr und mehr in den oberen Tabellenregionen ein. In der Saison 2021/2022 schafften sie es sogar bis ins Finale der Oberliga-Playoffs. Hier musste man sich nur gegen den späteren Meister und Aufsteiger, den Eisbären Regensburg, geschlagen geben.

Heiß umkämpftes Derby erwartet

Trotz dieser Unterschiede in der Tabelle blieben viele Derbys zwischen den Teams eng und heiß umkämpft. Eine ähnliche Partie darf man auch am Freitag erwarten, wenngleich die Indians sicher als Favorit in dieses Spiel gehen. Vor der Saison musste man mit Donat Peter (Selb / DEL2) und Sergei Topol (Höchstadt) zwei äußerst treffsichere Spieler abgeben, aber auf der Zugangsseite konnte sich die Transfers der Allgäuer auch wieder sehen lassen. In der Defensive sind da zum einen die erfahrenen Lubor Pokovic (Bayreuth) und Robert Peleikis (Herne) zu nennen. In der Offensive gehören Ex-Islander Sofiene Bräuner (Hannover Indians), Edgars Homjakovs (Weiden), Tobias Meier (Bayreuth), Denis Fominych und vor allem Valentin Busch (Iserlohn/DEL) neu zum Memminger Kader.

Man sieht also schon, die Memminger sind trotz der namhaften Abgänge, aufgrund ihrer Neuzugänge wieder exzellent aufgestellt. Wenn es nach den Verantwortlichen geht, soll am Ende der Hauptrunde als Minimalziel mindestens Platz sechs in der Tabelle herausspringen. Die Islanders sind also gewarnt, was da für eine Mannschaft auf sie zukommt. Abgesehen vom Spiel in Garmisch konnte der EV es bisher aber mit jedem Gegner in der Oberliga aufnehmen, man muss nur entsprechend kompakt stehen und vor dem Tor noch eiskalter agieren, heits es seitens der Islanders.

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre und Teddy Bear Toss

Zwei zusätzliche Specials gibt es Seitens der Indians am Freitag ebenfalls noch, die auch für die wieder zahlreichen Lindauer Fans und Zuschauer interessant sein werden. Zum Start in die Herbstferien haben alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 13 Jahre freien Eintritt zum Spiel. Die Aktion gilt ausschließlich für Stehplätze, ein entsprechender Altersausweis muss in Memmingen vorgelegt werden. Zudem wird es im Derby noch den Teddy Bear Toss geben! Im Anschluss an den ersten Treffer der Indians fliegen Kuscheltiere auf das Eis am Hühnerberg, welche im Anschluss der Partie von der Hilfsorganisation Humedica an Kinder in Not verteilt werden. Im Lager der Lindauer wird man versuchen, den Teddy Bear Toss so spät wie möglich in diesem Spiel steigen zu lassen, denn das würde bedeuten, dass die Defensive der Islanders gegen das Topteam der Indians nichts zugelassen hat. Einem heißen Derby steht somit nichts mehr im Wege.