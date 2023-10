Eine starke Auswärtspartie des ECDC Memmingen endet mit einer knappen Niederlage in der Overtime. Nach 2:0 Führung müssen die Indians kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen, ehe sie am Ende mit 2:3 in Deggendorf den Kürzeren ziehen. Am Freitag empfangen die Rot-Weißen im nächsten Derby am Hühnerberg den EV Lindau. Hier findet auch der Teddy Bear Toss für einen guten Zweck statt.

Bericht vom Spiel Memmingen gegen Deggendorf

Die knapp 1.700 Zuschauer im Deggendorfer Eisstadion sahen ein hochklassiges und intensives Topspiel der Oberliga-Süd. Die Gastgeber, die als Dritter in die Partie gingen, waren leicht tonangebend, doch die Indians, als Vierter, jederzeit gefährlich. Im Mittelpunkt standen oft die starken Torhüter auf beiden Seiten, Timo Pielmeier und Leon Meder verhinderten mehrmals mögliche Führungstreffer für den Gegner. Mit einem 0:0 ging es in die erste Pause des Abends.

Im zweiten Drittel hatten die Memminger dann die Nase vorn. Mit hoher Laufbereitschaft setzten sie den Hausherren immer stärker zu, sodass der Führungstreffer für Rot und Weiß nur eine Frage der Zeit war. Angreifer Sofiene Bräuner war es dann, der in der 36. Minute den starken Deggendorfer Torhüter erstmals überwinden konnte. Die Indians legten vor der Pause sogar noch einmal nach. Marcus Marsall fälschte einen Schuss von Kapitän Christopher Kasten erfolgreich ab und erhöhte damit auf 2:0.

Auch im letzten Drittel konnten die Indians lange Zeit erfolgreich die Angriffsbemühungen des DSC abwehren. Erst rund acht Minuten vor dem Ende schaffte es Niklas Pill den starken Leon Meder zu überwinden, als er den Puck irgendwie über die Linie stochern konnte. Die Hausherren waren durch den Treffer von oben auf und hatten das Momentum auf ihrer Seite. Der Ausgleich sollte aber erst eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit fallen, als Goalie Timo Pielmeier bereits auf der Bank Platz genommen hatte. Thomas Greilinger bugsierte den Puck per Nachschuss ins Memminger Gehäuse und schickte die Partie damit in die Overtime.

Dort waren die Gastgeber das aktivere Team. 40 Sekunden vor einem möglichen Penaltyschießen fand der DSC zum dritten Mal den Weg ins Tor und behielt den Zusatzpunkt somit in Niederbayern. Die Indians konnten zwar einen Punkt aus Deggendorf entführen, aufgrund des Spielverlaufs waren aber durch die Bank enttäuschte Memminger Gesichter zu sehen. Trotzdem festigten die Maustädter durch den gewonnenen Zähler Rang 4 in der Tabelle und fügten dem Team von Trainer Jiri Ehrenberger den ersten Punktverlust vor eigener Kulisse zu.

Auch interessant für dich: Siegtreffer nach Verlängerung

Gutes Spiel, knappe Niederlage: ECDC Memmingen unterliegt Heilbronn

Am Freitag kommt es dann zum nächsten Derby innerhalb von einer Woche. Beim Aufeinandertreffen mit dem EV Lindau wollen die Indians ihren nächsten Heimsieg feiern.