Seine beiden Hobbys Karate und Zeichnen verbinden und dabei auch noch einen besonderen Preis gewinnen – das ist Domenik Canci aus Sulzberg gelungen.

Der 14-Jährige, der beim 1. Kemptener Karate Dojo im TV Kempten trainiert und auch erfolgreicher Wettkämpfer ist, nahm an einem Malwettbewerb des Bayerischen Karate Bundes (BKB) teil. Den hatte der BKB zu seinem 40-jährigen Jubiläum ausgeschrieben. Die Aufgabe: 40 Jahre BKB sollten in einer Zeichnung dargestellt werden. Der Hauptpreis: das Gewinnerbild wird das offizielle Logo für das Jubiläum. Daraus wird eine limitierte Auflage an Briefmarken gemacht und ein 100-Euro-Thermengutschein.

Domenik Canci aus Sulzberg setzt sich mit seinem Bild durch

Mit seinem Bild setzte sich Domenik Canci unter allen Einsendungen durch. Bei der großen Jubiläumsfeier "40 Jahre BKB“, die im Juli im Jahn-Stadion in Regensburg stattfand, wurde nicht nur das Logo präsentiert, sondern der 14-Jährige auch für sein Werk geehrt.

500 Karatekas trainieren im Jahn-Fußballstadion in Regensburg

Insgesamt waren beim Jubiläum in Regensburg über 500 Karatekas aus ganz Bayern vor Ort und trainierten unter zahlreichen bayerischen Spitzentrainern auf dem Rasen des Fußballstadions. Auch einige Kemptener Karatekas waren da. Trainer Thomas Dannheimer, der gleichzeitig einer der Landestrainer im Kumite (Freikampf) ist, hielt ebenfalls eine Einheit ab.