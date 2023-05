Das erste Spiel der Saison 2023 versprach schon im Vorfeld spannend zu werden. In einem erneut sehr punktereichen Spiel setzten sich die Allgäu Comtes nach sehr vielen Führungswechseln am Ende mit 52:48 durch.

1. Viertel

Den Coin-Toss gewannen die Gäste, sodass die Allgäuer den Kick-Off returnten. Den ersten Ballkontakt für die Allgäu Comets in der neuen Spielsaison hatte #11 Ashan Moore und trug den Ball bis zur 30 Yardlinie. Die Offense startete holprig mit einer Strafe wegen Spielverzögerung, einem missglückten Snap über den Kopf von Quarterback #4 Javarian Smith sowie einem langen nicht gefangenen Pass auf #9 Nathanael Stewart. Den ersten Drive beendeten die Gastgeber mit einem kurzen Punt, den #9 Marquis Griffin für die Hurricanes bis zur 19 Yardlinie der Comets returnte. Die Gäste punkteten im ersten eigenen Drive nach zwei erfolgreichen Pässen von Quarterback #17 Kyle King auf #11 und #19 Marian Menden. Der anschließende Extrapunkt war gut. Den zweiten Kickreturn trug wieder #11 Ashan Moore bis zur eigenen 43 Yardlinie. Doch auch der zweite Drive musste nach einem Sack im dritten Versuch #50 Joshua Wünsch der Saarländer mit einem Punt in die Endzone beendet werden. Es folgte ein langer Drive der Hurricanes, die begannen ihr Laufspiel über #24 Thomas Jones zu etablieren. Erst an der 40 Yardlinie der Allgäu Comets konnte die Defense den Drive nach vier ausgespielten Versuchen stoppen. Das erste Quarter beendete die Allgäuer Offense mit einem schnellen No Huddle Drive mit einer Mischung aus schnellen Pässen und dem Laufspiel über #20 Thomas Campbell an der Gegnerischen 12 Yardlinie. Spielstand 00:07.

2. Viertel

Der Drive endet mit einem Touchdown Pass von #4 Javarian Smith auf #9 Nathanael Stewart. Der Extrapunkt konnte nach einem zu flachen Snap nicht verwandelt werden. Die Saarland Hurricanes starteten im zweiten Quarter an der eignen 22 Yardinie und gaben den Ballbesitz nach drei Versuchen ohne First Down wieder ab. Den Punt returnte #9 Nathanael Stewart bis zur Mittellinie, was zu einer sehr guten Ausgangsposition für die Heimmannschaft führte. Ein erfolgreicher Pass für 10 Yards auf #19 Marcel Schade konnte dieser für weitere 20 Yards bis zur 20 Yardlinie der Hurricanes tragen. Den Touchdown Pass kurz danach fing #9 Nathanael Stewart. Um den erfolglosen Extrapunkt aus dem ersten Quarter wieder gut zu machen versuchte Elilas Gniffke einen zwei Punkte Versuch, jedoch ebenfalls erfolglos. Dennoch übernahmen die Allgäu Comets mit 12:07 erstmals die Führung in der Partie nur um diese im nächsten Drive der Gäste wieder zu verlieren. Mit ein paar Runplays von #24 Thomas Jones vor allem durch die Mitte der Allgäuer Defense und einem abschließenden langen Pass auf #19 Marian Menden für einen Touchdown wechselte die Führung. Der Extrapunkt durch #16 Kevin Kaiser war ebenfalls gut. Beim Kick-Off Return versuchten die Kemptener mit einem Ballübergabe von #11 Ashan Moore auf #9 Nathanael Stewart die Saarbrückener zu verwirren. Die #25 Mikkah Hackett passte jedoch auf und stoppte den Return an der 32 Yardlinie. In diesem Drive funktionierte dann auch das Laufspiel der Comets besser. Damit konnten sich #4 Javarian Smith, #20 Thomas Campbell und #36 Keito Noguchi bis zur 16 Yardlinie vorarbeiten. Den Touchdown Pass fing dann #19 Marcel Schade. Erneut sollte ein Versuch für zwei Punkte, die zuvor liegen gelassenen Punkte wieder gut machen. Doch auch dieses Mal fand Quarterback Javarian Smith keinen Passempfänger. Die Comets lagen wieder mit 18:14 in Führung.

Kurz vor der Halbzeitpause bekamen die Saarländer so nochmal den Ball und schafften es mit einer Serie von Pässen auf verschiedene Receiver bis tief die eigene Hälfte der Allgäu Comets. Um einen erneuten Führungswechsel zu verhindern, machte die D-Line besonders viel Druck. Im dritten Versuch schaffte #95 Mark Lanier dann einen Quaterback Sack und Elias Gniffke nach bei 1:07 Minuten verbleibende Spielzeit im zweiten Quarter seine letzte Auszeit. Der anschließende Passversuch von #17 Kyle King auf #7 Marvin Fuchs war dennoch erfolgreich und Defense Coordinater Niall Padden war an der Seitenlinie sichtlich unzufrieden. Wieder konnte #16 Kevin Kaiser den Ball erfolgreich kicken. Den wohl letzten Drive in der ersten Halbzeit begannen die Allgäuer an der eigenen 25 Yardlinie. Eine Strafe für Spielverzögerung und ein Quarterback Sack erneut durch #50 Joshua Wünsch drängten die Elias Gniffkes Offense bis zur eigenen 18 Yardlinie. Doch mit einem überraschenden tiefen Pass auf #11 Ashan Moore, der sich von seinem Verteidiger lösen und den Ball frei an der 35 Yardlinie fangen konnte, lief danach noch bis zum Touchdown. Ein weiterer Pass als 2-Point Conversion auf #9 Nathanael Stewart verfehlte sein Ziel. Im tatsächlich letzten Drive der Halbzeit warf #17 Kyle King noch einen Pass auf #11. Weitere Yards konnten durch einen guten Tackle durch #27 Eric Eichhorn der Allgäu Comets verhindert werden. Den nächstenPassversuch unterbanden #95 Mark Lanier mit einem Hit und #54 Souleymane Ba mit einerPassabwehr. Die Halbzeit endete mit einem Spielstand von 24:21.

3. Viertel

Die zweite Halbzeit begann so spannend, wie die erste endete. Den ersten Drive der Saarland Hurricanes konnte #59 Ata Atilgan nach nur wenigen Versuchen an der 40 Yardlinie der Gäste durch einen abgefangenen Pass beenden. Die zweite Hälfte begann die Offense Comets dann mit zwei kurzen Pässen auf #10 Benjamin Perauer für ein First Down. Im darauffolgenden Versuch gelang #50 Johua Wünsch dann sein bereits dritter Sack in dieser Saison, wodurch die Comets einige Yards an Raum wieder verloren. Javarian Smith versuchte erneut einen Pass, der aber durch #25 Mikkah Hakett abgefangen und bis zur 40 Yardlinie der Allgäu Comets getragen wurde. Erst ein Tackle von #4 Javarian Smith selbst verhinderte einen Defense Touchdown der Saarland Hurricanes. So wechselte der Ballbesitz binnen kurzer Zeit gleich zwei Mal. Die Saarbrückener nutzen die Chance und brachten mit einem Touchdown Pass auf #6 Jan Pietsch und einem Extrapunkt weitere sieben Punkte auf das Scoreboard. Im kommenden Drive starteten die Allgäuer nach einem guten Return durch #11 Ashan Moore an der eigenen 40 Yardlinie. Mit mehreren Pässen bis zur 9 Yardlinie hatte #4 Javarian Smith eine gute Ausgangsposition und lief am Ende selbst für den nächsten Touchdown.

Dieses Mal versuchte Elias Gniffke ganz klassisch den Extrapunkt und wurde war erfolgreich. Die Comets waren zu dieser Zeit etwas dominanter in der Spielweise. Im dritten Versuch verursachte #95 Mark Lanier einen Fumble, welcher zwar durch #76 Kieran Griffin aufgenommen wurde aber nicht für ein neuen First Down reichte. Die Hurricanes spielten den vierten Versuch in der eigenen Hälfte aus mit einem Pass auf die #11, welcher für ein neuen First Down reichte. Die nächsten Versuche brachten dann erst Raumverlust für die Saarländer und dann den Verlust den Ballbesitzes durch einen abgefangenen Pass auf #7 Marvin Fuchs durch #1 Nico Leiderer an der Mittellinie. Den Punktevorsprung bauten die Allgäu Comets dann sofort aus. Der Drive begann mit einer Run-Pass Kombination über #20 Thomas Campbell, gefolgt von einem langen Quarterback-Run durch #4 Javarian Smith und fand den Abschluss in einem weiteren Touchdown Pass auf #19 Marcel Schade mit anschließendem Extrapunkt. Es stand 38:28 beim letzten Seitenwechsel.

4. Viertel

Doch die Defense der Kemptener fand einfach keinen Rhythmus. Mit nur vier Spielzügen arbeitete sich die Saarbrückener Offense bis zum Touchdown durch #7 Marvin Fuchs durch. Überraschend war dann der verkickte Extrapunkt. Auch wenn die Pause für die Allgäuer Offense nur kurz war, reichte es, um den nächsten Drive vorzubereiten. Ein Kick-Off Return bis zur eigenen 45 Yardlinie durch #9 Nathanel Stewart brachte Javarian Smith wieder in eine komfortable Ausgangsposition. Nach mehreren Pässen und kurzen Läufen warf #4 Javarian Smith den dritten Touchdown Pass auf #9 Nathanael Stewart. Im Stadion wurde es laut. Auch die heimischen Zuschauer wollten keinen weiteren Führungswechsel mehr. Im dritten Versuch verursachte die Kemptener Defense selbst durch eine Passbehinderung weitere vier Versuche. Darauf folgten zwei tiefe Pässe, die zum Touchdown der Hurricanes durch #7 Marvin Fuchs führten. Der Pass für zwei zusätzliche Punkte wurde jedoch nicht gefangen. Nachdem man zwei Quarter führte und den Ball nur noch sicher das Feld runtertragen wollte, verlor #19 Marcel Schade den Ball nach einem gefangenen Pass an die Saarländer. Mit 2 Minuten auf der Uhr hatten die Saarländer den Sieg an der 36 Yardlinie der Comets zum Greifen nah. Innerhalb von 4 Versuchen gelang ihnen dann auch der Touchdown Pass auf #7 Marvin Fuchs und im Stadion verstummte das Publikum schlagartig. Durch die anschließenden zwei Punkte durch #11, stand es 45:48 für die Gäste und ein Field Goal der Comets würde nur für ein Unentschieden reichen. Es war nur noch etwas mehr als 1 Minute zu spielen als #9 Nathanael Stewart den Ball nach dem Kick-Off fing und bis zur eigenen 35 Yardlinie zurücktrug. Die Comets wiederholten das Ende des zweiten Quarters. Mit nur einem tiefen Pass auf #11 Ashan Moore waren die Allgäuer wieder vorne. Nach dem erfolgreiche Extrapunkt reichten den Saarländern zudem kein Field Goal mehr, um auszugleichen. Den letzten Drive der Saarland Hurricanes unterbrach #30 Valentin Friedl der Allgäu Comets mit einem abgefangenen Pass und ermöglichte Javarian Smith die Partie in der Victory Formation zu beenden. Nach einer nervenaufreibenden Schlussphase gingen die Allgäu Comets mit 52:48 siegreich vom Platz.

Vor allem die Defense der Comets hat nach dem Spiel Hausaufgaben zu erledigen. Nach einer kurzen Pause über Pfingsten aufgrund des nicht stattfindenden Spiels gegen die Cologne Crocodiles, ist die nächste Partie erst in 14 Tagen am 4. Juni 2023 um 15:00 Uhr auswärts in Ravensburg gegen die ifm Razorbacks. Bis zum nächsten Heimspiel dauert es noch etwas länger, dann aber mit einem geballten Comets-Football Wochenende. Am Samstag, den 17. Juni 2023 um 14:00 Uhr spielt die U19 zu Hause gegen die Nürnberg Rams und nur einen Tag später gibt es einen Doubleheader mit den Ladies gegen die Rodgau Pioneers Ladies um 11:00 Uhr und anschließend ein Bayernderby in der GFL gegen die Munich Cowboys um 15:00 Uhr im Illerstadion.