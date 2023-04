Die Rotation im Kader nimmt mehr und mehr Fahrt auf, so auch beim ESC Kempten. Das Transferkarussell dreht sich zur Zeit über alle Ligen mit vollem Schwung und so ist es auch an der Iller nicht anders. Spieler kommen und Spieler gehen, so ist das vor jeder Saison. Zwei weitere Personalien sind laut einer Mitteilung des ESC inzwischen fix bei den Kemptenern, sowohl Wayne Lucas als auch Michel Maaßen werden den Club verlassen und bekommen kein neues Angebot mehr.

Lucas war drei Jahre bei den Sharks

Lucas stand in den letzten drei Jahren in der Verteidigung der Sharks, zuvor war der gebürtige Kaufbeurer für den EC Peiting in der Oberliga am Start.

Wayne Lucas verlässt den ESC Kempten. ESC Kempten

Maaßen war seit 2019 beim ESC Kempten

Maaßen kam 2019 vom ERC Sonthofen nach Kempten und war ein maßgeblicher Baustein beim Sprung aus der Landesliga. Die coronabedingte Pause in der Bayernliga verbrachte der inzwischen 40-Jährige in der Oberliga Nord bei den Eisbären in Hamm bevor er zur abgelaufenen Spielzeit wieder zurück ins Allgäu kam.

Michel Maaßen verlässt den ESC Kempten. ESC Kempten

Der ESC bedankt sich bei den Beiden für den gezeigten Einsatz und wünscht für die Zukunft alles Gute.