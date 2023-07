An einem lauen Abend mit lieben Menschen bis spät in die Nacht draußen sitzen und gute Gespräche führen – das hört sich nach dem Ausklang eines perfekten Sommertages an. Was an solch einem Tag unbedingt dazu gehört, ist ein leckeres Essen vom Grill. Wer nach einer großen Produktauswahl und kompetenter Beratung sucht, ist bei der Metzgerei Greiff in Memmingen genau richtig aufgehoben.

Metzgerei Greiff

Patrick Greiff selbst liebt es zu grillen und weiß genau, was in diesem Jahr auf keinem Grill fehlen darf. Ein echter Klassiker ist zum Beispiel die „Greiff‘s 1872er“ Traditionsbratwurst. Seit über 150 Jahren begeistert sie die Grillmeister aus der Region immer wieder aufs Neue. Für den unverwechselbaren Geschmack sorgen feine Kräuter und edle Gewürze. Ein weiterer Favorit unter den Bratwürsten ist die Salsicia, wie der Juniorchef betont. Die Wurst bringt dank ihrem geräucherten Chili eine elegant-feurige Note auf den Teller. Ein besonderes Highlight für den Metzgermeister ist der Geruch, der schon beim Angrillen durch die Luft zieht. Der Familienbetrieb hat für jeden Wunsch das passende Angebot. Von Rindersteak und Dry Aged Beef über Lammkotelett und Schweinefilet bis hin zum Holzfällersteak – hier kommt jeder auf den Geschmack.

Metzgerei Greiff

Georg und Patrick Greiff

Die Metzgerei Greiff ist aus Memmingen nicht mehr wegzudenken: Seit 1872 gibt es das Familienunternehmen schon. Heute führt Georg Greiff den Betrieb in fünfter Generation. Die Liebe und Leidenschaft für das Handwerk dürfen nicht verloren gehen. Deshalb gibt der Metzgerinnungsmeister sein Können und seine Werte an Sohn Patrick, und damit an die sechste Generation weiter. Und das mit Erfolg, denn die Karriere des jungen Metzgermeisters kann sich sehen lassen. Fünf von fünf seiner Produkte wurden von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mit Gold ausgezeichnet. Seine Ausbildung begann er 2010, im Jahr 2016 absolvierte er schließlich die Meisterprüfung.

Metzgerei Greiff

Bei der Metzgerei Greiff wird erstklassige Qualität großgeschrieben. Die Kunden dürfen sich über ein einzigartiges Geschmacks­erlebnis freuen. Für Vater und Sohn ist es wichtig, frische und regionale Produkte anzubieten. Die Erzeuger sind Landwirte aus der Umgebung, die die Familie Greiff teilweise schon über mehrere Generationen hinweg persönlich kennt. Bei anderen Zutaten achtet die Traditionsmetzgerei ebenfalls auf Frische. „Bei uns kommen frische Paprikawürfel in die Lyoner und frische Petersilie in die Gelbwurst.“, erklärt Patrick Greiff. Seine Ansprüche an die eigene Qualität haben sich gelohnt, denn er wurde mit Gold ausgezeichnet. Für Gelbwurst mit Petersilie, Paprikalyoner, Kalbslyoner, Schinkenmettwurst und Chilileberkäse erhielt der junge Metzgermeister Auszeichnungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.

„Überall, wo was los ist“

Sie haben Gäste eingeladen und wissen noch nicht, was es zu essen geben soll? Kein Problem, denn der Partyservice der Metzgerei Greiff bietet eine ausgezeichnete Verköstigung. So haben Sie genug Zeit, sich mit Ihren Liebsten zu unterhalten und einen schönen Tag zu genießen. Das Angebot umfasst kalte Häppchen und warme Speisen. Sei es für eine private Feier oder eine Firmenveranstaltung – hier ist für jeden Anlass das passende Geschmackserlebnis dabei. „Egal, ob als Grillservice oder auf Volksfesten, wir sind überall, wo etwas los ist“, betont Georg Greiff lachend, „und übrigens – wir können auch vegetarisch!“

Metzgerei Greiff

Ein Unternehmen mit Tradition

Bereits 1650 wurde der erste „Metzger Greiff“ in Memmingen urkundlich erwähnt, die offizielle Gründung fand 1872 statt. Seitdem betreibt die Familie Greiff das Unternehmen. Der heutige Firmeninhaber Georg Greiff stieg 1986 nach einer erfolgreichen Meisterprüfung ins elterliche Unternehmen ein.

Seine Frau Angelika Greiff, die Chefin für Verkauf, Personal und Einkauf, stieg fünf Jahre später mit ein. Sie rief den Partyservice und das Showcooking ins Leben. Patrick Greiff ist nun seit etwa zehn Jahren in der Metzgerei tätig. In dem Familienunternehmen werden Können und Wissen weitergegeben und Traditionen erhalten. Der Betrieb wurde ständig erweitert und ist inzwischen an drei verschiedenen Standorten zu finden. Neben den Filialen in der Zangmeisterstraße und der Jahnstraße in Memmingen ist die Metzgerei Greiff zudem in Babenhausen vertreten.

