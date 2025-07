Giganten der Meere: Das sind die zehn größten Kreuzfahrtschiffe der Welt

Wer an Urlaub denkt, hat vielleicht Sandstrände oder Berge im Kopf - doch für Millionen Menschen ist das größte Abenteuer eine Reise auf einem schwimmenden Palast. Die Kreuzfahrtriesen von heute sind wahre Städte auf dem Wasser.

Sie bieten alles, was das Herz begehrt: von Wasserrutschen und Eislaufbahnen bis zu Gourmettempeln und Suiten. Hier sehen Sie die aktuell 10 größten Kreuzfahrtschiffe der Welt.

Icon of the Seas: Die beeindruckende Kreuzfahrtwelt von Royal Caribbean auf großer Fahrt

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist die Icon of the Seas der US-Reederei Royal Caribbean. Der Mega-Dampfer sticht seit Januar 2024 mit Passagieren in die See. Das Schiff gehört zur neuen Icon-Klasse und ist gemessen am Raumvolumen (BRZ) fünfmal größer als die Titanic.

Die Icon of the Seas im Check

Länge: 365 Meter

Breite: 67 Meter

Passagiere: 5.610 bei Doppelbelegung

Decks: 20

Besatzung: 2.350

Der Unterschied zwischen Doppelbelegung und Maximalbelegung

Die Doppelbelegung ist die Anzahl der Passagiere, die das Schiff befördert, wenn alle Kabinen mit der standardmäßigen Anzahl von zwei Personen pro Kabine belegt sind.

Die Maximalbelegung gibt an, wie viele Passagiere das Schiff theoretisch maximal aufnimmt, wenn alle Kabinen mit der maximal möglichen Anzahl an Personen belegt sind.

Die Werften wetteifern seit Jahren darum, wer das größte Kreuzfahrtschiff der Welt baut. Foto: Jens Büttner, dpa (Archivbild)

Die zehn größten Kreuzfahrtschiffe der Welt

Gemessen an der BRZ ergibt sich folgende TOP-10-Liste für Kreuzfahrtschiffe:

1. Icon of the Seas

248.663 BRZ, 365 Meter lang

5.610 Passagiere bei Doppelbelegung

Die Icon of the Seas (rechts) ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Foto: Imago Images, Martin Wagner (Archivbild)

2. Utopia of the Seas

236.473 BRZ, 362 Meter lang

5.668 Passagiere bei Doppelbelegung

Verrückte Größendimensionen: Die Utopia of the Seas belegt Platz 2 der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Foto: Imago Images, Joe Burbank, Orlando Sentinel (Archivbild)

3. Wonder of the Seas

228.199 BRZ, 362 Meter lang

5.734 Passagiere bei Doppelbelegung

Die Wonder of the Seas belegt Platz 3 der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Foto: Imago Images, Ron Sachs (Archivbild)

4. Symphony of the Seas

228.081 BRZ, 361 Meter lang

5.518 Passagiere bei Doppelbelegung

Die Symphony of the Seas belegt Platz 4 der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Foto: Imago Images, Vanessa Serra Diaz (Archivbild)



5. Harmony of the Seas

226.963 BRZ, 362 Meter lang

5.479 Passagiere bei Doppelbelegung

Die Harmony of the Seas (hier im Bau) belegt Platz 5 der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Foto: Imago Images, Christian Liewig (Archivbild)

6. Oasis of the Seas

226.838 BRZ, 360 Meter lang

5.598 Passagiere bei Doppelbelegung

Die Oasis of the Seas belegt Platz 6 der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Foto: Imago Images, Gerard Bottino (Archivbild)

7. Allure of the Seas

226.637 BRZ, 360 Meter lang

5.484 Passagiere bei Doppelbelegung

Die Allure of the Seas belegt Platz 7 der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Foto: Imago Images, Francis Joseph Dean (Archivbild)

8. MSC World Europa

215.863 BRZ 333 Meter lang

5.264 Passagiere bei Doppelbelegung

Die MSC World Europa belegt Platz 8 der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Foto: Imago Images, Gerard Bottino (Archivbild)

9. Costa Smeralda

185.010 BRZ, 337 Meter lang

5.206 Passagiere bei Doppelbelegung

Die Costa Smeralda belegt Platz 9 der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Foto: Imago images, Garrard Bottino (Archivbild)

10. P&O Cruises Iona

184.089 BRZ, 337 Meter Lang

5.200 Passagiere bei Doppelbelegung

Die P&O Cruises Iona belegt Platz 10 der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Foto: Imago Images, Jochen Tack (Archivbild)

Meer-Riesen im Vergleich

Icon of the Seas Utopia of the Seas Größe in BRZ 250.800 236.473 Kabinen 2.805 2.835 Passagiere bei Doppelbelegung 5.610 5.668 Crew 2.350 2.290

Was bietet das größte Kreuzfahrtschiff der Welt?

Die Icon of the Seas verfügt über 40 Restaurants und Bars. So erlebt jeder Passagier viele kulinarische Highlights, egal ob es sich hier um japanische, französische oder italienische Spezialitäten handelt. Dazu kommt vielfältige Unterhaltung fast rund um die Uhr:

Ein Wasserpark mit sechs Rutschen

Eine Indoor-Eisbahn für Unterhaltungsshows

Ein schwebender Infinity-Pool

Ein Pool mit 150.000 Liter Wasser

Skywalk mit Seilstrecke

Speziell gestaltete Unterhaltungs- und Spielbereiche für Familien und Kinder

Zahlreiche sportliche Aktivitäten, darunter ein Surfsimulator und Abenteuerbereiche