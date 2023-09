Auf einem Flug nach Memmingen hat sich eine Passagierin derart daneben benommen, dass sie nun ein Jahr lang nicht mehr mit der entsprechenden Fluggesellschaft fliegen darf.

Die Besatzung eines Wizz-Air-Fliegers von Sucaeva in Rumänien nach Memmingen hat am Samstagnachmittag ordentlich Ärger mit einer Passagierin gehabt. Die Rumänin, die in Deutschland lebt, hat sich an Bord derart daneben benommen, dass die Besatzung noch aus der Luft die Polizei informiert hat.

Einjährige Flugsperre für renitente Passagierin

Laut der Grenzpolizei Memmingen habe die Frau mehrfach Anweisungen des Flugpersonals missachtet und sich auch noch entsprechend uneinsichtig und unhöflich verhalten. Obwohl es nur bei verbalen Entgleisungen blieb, darf die Frau nun ein Jahr lang nicht mehr mit der Airline fliegen.

Deutscher Passagier raucht im Flugzeug und wird angezeigt

Ärger gab es am Samstagmittag auch im Flugzeug von Alicante nach Memmingen. Dort hatte ein 59-jähriger Deutscher - trotz Verbot - auf der Toilette geraucht. Da dies der Kabinen-Crew aufgefallen war, wurde er am Flughafen Memmingen von Beamten der Polizei in Empfang genommen. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz.