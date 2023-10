Ungewöhnlicher Unfall in Günzburg. Dort ist ein zweijähriger Junge mit einem Transporter gegen drei geparkte Autos gekracht.

Nach Angaben der Polizei in Günzburg hatte ein Autofahrer am Montagvormittag seinen Kleintransporter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Günzburg abgestellt. Als der Mann seine Kinder von der Beifahrersitzbank abschnallen wollte, griff sein zweijähriger Sohn unbemerkt an das Zündschloss und drehte den Schlüssel herum.

Kleinkind lässt Transporter gegen Autos prallen

Dadurch machte der Kleintransporter Satz nach vorne und krachte zwei Meter weiter gegen gleich drei geparkte Autos. An den insgesamt vier beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Informationen über verletzte Personen liegen nicht vor.