Am Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2015 bei Türkheim. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Staatstraße 2025 von Tussenhausen in Richtung Türkheim. An der Einmündung zur Staatsstraße 2015 missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Staatsstraße 2015 in südlicher Richtung fahrenden 42-jährigen Pkw-Fahrers. Obwohl der 42-Jährige noch versuchte auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß.

Zwei Personen verletzt

Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 42-Jährige wurden mit leichteren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klink gebracht. Die Fahrzeuginsassen des 42-Jährigen wurden nicht verletzt. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Die Staatsstraße musste für die Dauer von etwa einer Stunde gesperrt werden. Die Verkehrsregelung erfolgte durch die Feuerwehr Türkheim.