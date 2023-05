In Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Gegen 01:40 Uhr wurde ein Feuer in einem Gewächshaus gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits auf das angrenzende Gebäude übergegriffen.

Der Dachstuhl des Hauses stand bereits lichterloh in Flammen. Ein Hausbewohner hatte versucht das Feuer selbst zu löschen und sich dabei leicht verletzt. Auch ein Feuerwehrmann musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 03:30 Uhr. Noch bis in den Morgen waren die Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Die Polizei Weilheim ermittelt jetzt zu der Brandursache. Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro. Neben mehr als 100 Helfern der Feuerwehr waren auch 30 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort.