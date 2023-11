Am Donnerstag sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Vorarlberg verletzt worden. Dem Unfallverursacher wurde vor Ort noch der Führerschein entzogen.

Der 79-jährige Unfallverursacher wollte sich gegen 11:45 Uhr von einem Parkplatz wieder in die L200 in Fahrtrichtung Alberschwende einordnen. Dabei übersah er einen LKW im Gegenverkehr.

Folgenschwere Kollision

Der LKW-Fahrer konnte durch eine Vollbremsung die Kollision zwar verhindern, jedoch rammte der 79-Jährige den vor ihm fahrenden Wagen mit der vorderen rechten Fahrzeugseite. Dadurch wurde der Polizei zufolge das vordere Fahrzeug weitergeschoben und blieb hinter dem LKW quer auf der Mittellinie stehen. Anschließend wurde das Fahrzeug der 83-jährigen Fahrerin von dem Auto einer 38-Jährigen, die hinter dem LKW fuhr, gerammt.

Autofahrerin unbestimmten Grades verletzt

Die 83-Jährige musste per Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen werden. Die 38-Jährige Autofahrerin,die nach dem LKW fuhr, wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Bregenz gebracht. Dem 79-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.